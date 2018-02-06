金管局：虛擬銀行主要從事零售業務，資本要求不少於３億元

《經濟通通訊社６日專訊》金管局今日發布《虛擬銀行的認可》指引修訂本諮詢公眾，諮詢

期將於３月１５日結束。

金管局副總裁阮國恆於記者會表示，虛擬銀行將主要從事零售業務，目標客戶為個人及中小

企業，營運模式包括網上開戶、網上貸款、網上財富管理、快速支付及轉帳等。由於資產規模未

必需要太大，虛擬銀行的資本要求為不少於３億元。

金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏補充，虛擬銀行較多涉及零售業務，計算風險加權資產

會有特別方法，但不會特別遷就它們作出監管安排，資本充足率標準與傳統銀行一致，它們亦需

參與存款保險制度。虛擬銀行亦會按２０００年的指引，在本港保留實體辦事處，金管局要求銀

行需有妥善機制處理投訴。

阮國恆又指，早前與超過１０間機構進行商討，當中有不少均符合金管局的發牌要求，但相

信它們尚需時間草議計劃書，強調不論是否金融公司均可申請虛擬銀行牌照。

他續指，金管局不會列出需要提供甚麼服務才會發出虛擬銀行牌照，但會要求科技風險管控

需妥當，要進行獨立評估，觀察系統穩定性及保安程度等方面是否有效。

陳景宏又提到，若果科技公司期望在本港經營虛擬銀行，需要成立一間中間控制公司以持有

虛擬銀行。（ｃｈ）

