【新股上市】消息指元力控股配售已超額，集資規模最多８千萬元

《經濟通通訊社６日專訊》市場消息指，內地電力行業信息技術服務供應商－－元力控股擬

於主板上市，其業務主要包括電力相關軟件系統技術服務及硬件。

本周一（５日）開始國際配售，而集資規模約７０００萬至８０００萬元，方正證券為獨家

全球協調人、獨家帳簿管理人及獨家牽頭經辦人。

另外市場消息指，元力控股國際配售已超額，認購火爆。（ｊｎ）

