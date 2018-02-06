【全球大跌】日股午市大挫，全日收報２１６１０跌１０７１點

《經濟通通訊社６日專訊》日股午市下挫，日經２２５指數全日收報２１６１０，跌

１０７１點或４﹒７％。

日本央行總裁黑田東彥稱，只為創造將來的政策工具而過早調整貨幣政策，這樣做是不適宜

的。美元兌日圓微升，新造１０８﹒９０╱９２。（ｆａ）

