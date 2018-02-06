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06/02/2018 17:03

【全球大跌】華安證券石建軍：Ａ股有望春節前止跌，美股調整恐長

　　《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧６日上海專電》中國資本市場第一代技術分析專家、華安證
券財富管理中心（上海）副總經理石建軍接受《經濟通通訊社》訪問時表示，Ａ股今日大跌主要
受外圍市場影響，美股此輪調整可能力度較大，令Ａ股後市繼續受壓，但相較環球其他市場，Ａ
股仍較有希望，有望在春節前止跌，並在長假之後緩慢回升。
　　Ａ股三大股指今日全線重挫。上證指數收報３３７０﹒６５點，下跌３﹒３５％，收市擊穿
半年線。深成指報１０３７７﹒６１點，下跌４﹒２３％。創業板指報１５９８﹒１２點，下跌
５﹒３４％，刷新２０１５年１月１９日以來新低。滬股通淨流出７３﹒６６億元（人民幣．下
同），創兩年半最大流出量；深股通亦創開通以來流出量最多，全日流出２２﹒９８億元。
　　石建軍表示，滬、深股通大幅淨流出應屬避險操作，目前全球股市都受到美股衝擊。美股可
能出現階段性築頂，若真如此，則此輪調整不會是短期現象，而可能持續數月，幅度最低２０％
－３０％，亦可能達到５０％，Ａ股走勢多少將受到壓制。但Ａ股與美股不同，累計漲幅並不多
，因此美股大幅度調整對Ａ股的衝擊會相對小一些。
　　他預期，春節之前Ａ股可止跌，長假休市時能暫避美股的影響，而期間美股調整可能穩住、
出現超跌反彈，春節之後Ａ股有望緩慢回升，惟能否再創３５８７點之後的新高很難判斷，但相
信至少會再向３５００點驗證一次。
　　石建軍建議Ａ股投資者目前甄別自己手中個股，銀行、保險、地產、有色、煤炭等行業的優
質股不必擔心，可繼續持有，因估值和市盈率較低，且上交所日前強調鼓勵高分紅，預計分紅亦
較高。而高市盈率的股票則需要利用反彈進行減磅，並轉而選擇質地較好的個股。

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