【本港樓市】世邦魏理仕：料今年甲級寫字樓及街舖租金保持平穩

《經濟通通訊社６日專訊》世邦魏理仕香港、華南及台灣研究部主管陳錦平表示，去年經濟

增長強勁，帶動商業房地產市場發展，中資對項目需求將在今年繼續帶動市場發展，而股市樓市

暢旺帶來的財富效應可抵銷如美國加息等負面因素。

甲級寫字樓方面，去年淨吸納量達１２０萬平方呎，按年升超過三倍，而由於新寫字樓落成

，去年底空置率上升０﹒５個百分點至５﹒３％，為２００９年以來最高。世邦魏理仕香港顧問

及交易服務－辦公樓執行董事駱應銘表示，核心區租金今年將繼續上升，但非核心區租金將因供

應上升而受壓。共享工作間將於今年繼續擴充，存量將由現時約９０多萬平方呎增加至年中的最

少１２０萬平方呎，租用共享工作間的，仍主要以初創企業為主，但亦見有大型企業及跨國企業

等公司租用。

零售方面，去年街舖租金按年下跌３﹒２％，而商場租金則按年下跌１﹒７％。世邦魏理仕

香港顧問及交易服務－零售執行董事連志豪表示，今年零售市場氣氛將繼續改善，街舖空置率料

持續下降，租金跌勢亦有望告終，不過整體零售市況缺乏強勁反彈，預計今年租金將保持平穩。

去年本港商業物業市場錄得１８２０億元總交易額，當中超過１０億元的交易佔６６％，去

年內地資金持續推動本港投資需求，世邦魏理仕預計今年中資將繼續成為本港地產商業投資主要

來源。

今年資本市場資產價值方面，分層寫字樓將有５至１０％增長；核心區街舖維持平穩，而倉

庫方面，則最多有５％增長。另外，工業物流市場方面，倉庫租金亦預計有最多５％增長。

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