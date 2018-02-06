  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/02/2018 16:29

【本港樓市】世邦魏理仕：料今年甲級寫字樓及街舖租金保持平穩

　　《經濟通通訊社６日專訊》世邦魏理仕香港、華南及台灣研究部主管陳錦平表示，去年經濟
增長強勁，帶動商業房地產市場發展，中資對項目需求將在今年繼續帶動市場發展，而股市樓市
暢旺帶來的財富效應可抵銷如美國加息等負面因素。
　　甲級寫字樓方面，去年淨吸納量達１２０萬平方呎，按年升超過三倍，而由於新寫字樓落成
，去年底空置率上升０﹒５個百分點至５﹒３％，為２００９年以來最高。世邦魏理仕香港顧問
及交易服務－辦公樓執行董事駱應銘表示，核心區租金今年將繼續上升，但非核心區租金將因供
應上升而受壓。共享工作間將於今年繼續擴充，存量將由現時約９０多萬平方呎增加至年中的最
少１２０萬平方呎，租用共享工作間的，仍主要以初創企業為主，但亦見有大型企業及跨國企業
等公司租用。
　　零售方面，去年街舖租金按年下跌３﹒２％，而商場租金則按年下跌１﹒７％。世邦魏理仕
香港顧問及交易服務－零售執行董事連志豪表示，今年零售市場氣氛將繼續改善，街舖空置率料
持續下降，租金跌勢亦有望告終，不過整體零售市況缺乏強勁反彈，預計今年租金將保持平穩。
　　去年本港商業物業市場錄得１８２０億元總交易額，當中超過１０億元的交易佔６６％，去
年內地資金持續推動本港投資需求，世邦魏理仕預計今年中資將繼續成為本港地產商業投資主要
來源。
　　今年資本市場資產價值方面，分層寫字樓將有５至１０％增長；核心區街舖維持平穩，而倉
庫方面，則最多有５％增長。另外，工業物流市場方面，倉庫租金亦預計有最多５％增長。
（ｄｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道06/02/2018
【全球大跌】港股大跌逾1600點 是調整還是轉勢?
生財有道06/02/2018
【全球大跌】龐寶林：美股借加息升溫正常調整 候低吸通脹受惠股
生財有道06/02/2018
【全球大跌】彭偉新：港股將跌穿50天線 大戶沽貨北水支持有限
生財有道06/02/2018
【全球大跌】港股開市暴瀉1216點 林鄭：港金融市場穩健
國際動態06/02/2018
三星繼承人李在鎔 改判緩刑獲釋
生財有道05/02/2018
【港股劇挫】百億北水湧入低吸 港股跌幅由近千收窄至356點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
「害」人師表 16
政是有心 ． 余君雋
不就是打入建制反建制 夠膽推港獨無膽認港獨 25
What's On
【迎新年】十大新年禁忌你必須知！新年別注系列「紅」運當頭推介 1
玄來更精彩 ． 黃美雲
【開個靚頭】歲晚新春做乜嘢先會全年大吉？ 4
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
論盡中港台 ． 岑逸飛
律政司司長的說漏嘴 12
我家私房菜 ． 韋太
【新年好滋味】蒜香椒鹽豬柳 3
食療新意思 ． 陳沛思
【健脾化痰湯水】南瓜栗子粟米瘦肉湯 1
第一桶金 ． 方元
建立倉底 長期回報比hit and run 好
拆解耳鼻喉 ． 黃德彰
【睡眠窒息症】最體貼的結婚禮物，就是解決鼻鼾問題 2
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
市跌了 怎麼辦？ 新文章
廣告背後 ． 袁靜
【七年之癢？】由熱戀到平淡，最後只可離婚收場？ 5
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【防乳癌擴散】奧米加3有效 但非款款功效一致 2
美女中醫 ． 譚莉英
三字頭患高血壓，難道要食一世降壓藥？ 1
健康大晒 NEW
【紓緩流感香草茶】薄荷香茅百里香，消炎化咳天然好藥 4
陶冬天下 ． 陶冬
薪增引爆利率恐懼 債跌觸發股市調整
國金與投資 ． 曾廣標
環球股市調整的邏輯
抵玩自助遊
【$10,000玩7日】快閃水都威尼斯 米蘭大教堂朝聖 1
小薯茶水間 NEW
【戰無不勝】想在職場混得好，你讀過這3本書了嗎？ 1
暢所欲妍 ． 屈穎妍
最佳投資，是買一個國家的未來 749
玩樂好去處
【灣仔新蒲點】全新3層日系雜貨店！集日本直送零食＋美容＋廚具＋Café於一身 1
立會透視鏡 ． 馬天娜
DQ姚周 政府迫不得已 106
我家私房菜 ． 韋太
【養血補身】薑汁紅棗糕 5
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018威威嘅生肖】兔仔行大運、馬仔時運高，蛇仔蛇女好風騷 1
小薯茶水間 NEW
【10大新興職業】出租大叔、電競家教、陪睡師……原來有呢啲工？ 6
鬆一鬆 ． 通通
【智商測試】4個「看起來簡單到爆」，但大家卻「完全解不出來的」超殺腦細胞謎題 2
What's On
【迎新年】十大新年禁忌你必須知！新年別注系列「紅」運當頭推介 1
足球俱樂部 ． 主教練
高價搶山齊士 摩連奴背後有何盤算
第一桶金 ． 方元
和女兒設計投資組合 期望5年50%回報 2
我要退休 ． 羅國森、曾智華
冇樓你咪望退休？！ 3
星座命理
願意為你捱苦的男人，來自這3個星座？ 3
我做Marketing ． Michael & Derek
【做marketing甚艱難】印刷出錯？唯有捱夜黐貼紙…… 3
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【最新乳癌消息】每星期2片午餐肉 乳癌風險增21%！ 2
「男」言之隱 NEW
男士陰莖硬度分4級 三高人士易不舉 2
健康Video
【團年食得清淡啲】素盆菜試食 特色菇菌有肉感！ 4
抵玩自助遊
$3,800 快閃清邁4日 與大象共舞 嘆法式finedining
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 2
辦公室政治 ． 潘少權
【上司的無奈】遇上比自己慢的下屬，「等」他們把工作做完？ 4
產品簡介

【etnet New Year Bonus賞你】ELEMENTS圓方‧如意吉祥利是封套裝

【etnet New Year Bonus賞你】 新城市廣場‧「LEGO® minifigures祝賀潮語利是封」賀年版及揮春

【etnet Bonus賞你】華懋集團九大商場「黃金牡丹‧利是封x揮春禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊