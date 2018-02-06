【北水炒Ｄ乜】港股暴瀉，８０億北水湧港掃匯控內銀平保沽港交所

《經濟通通訊社６日專訊》美國十年期債息再創近四年新高，道指隔晚暴瀉１１７５點或

４﹒６％，創史上最大單日點數跌幅，收報２４３４５點。亞太區股市周二亦受外圍拖累，港股

裂口低開１２１６點後反覆向下，在騰訊（００７００）及內銀內房股等重磅股跌幅擴大下，恆

指全日大插１６４９﹒８點或５﹒１２％，創史上第二單日最多跌幅。港股四連跌累挫２２９１

點或６﹒９７％。

港股成交急增，周二主板成交２５８０﹒１８億元，創有記錄以來第三高主板成交額；北水

湧港勢頭較周一（５日）回落約２２億元人民幣，惟仍錄８０﹒２１億元人民幣；港股通成交額

錄激增至４３８﹒０２億，佔大市成交１６﹒９８％。



＊匯控挫３％，抄底北水倍增至３５億＊



投資者拋售重磅股，匯控（００００５）下跌３﹒３２％報８０﹒１元，大象繼續成為資金

避險集中處，北水周二單日再大舉買入３５﹒０６億，按日倍增，兩日合計淨流入５０﹒７４億

；股王騰訊急瀉７﹒０３％報４１０元，南下資金周二買入２﹒１４億；兩日合計買入

１１﹒５４億。

另一邊廂，港交所（００３８８）下跌６﹒７８％，失守２７０元關口，北水趁機沽走

４﹒９８億；吉利（００１７５）瀉８﹒６１％報２２﹒３元，北水沽９８３５萬。



＊狂吸內銀，工行兩日淨流入近１４億＊



中資金融股繼續獲大量南下資金買入，工行（０１３９８）全日挫７﹒２６％報６﹒９元，

北水單日買入６﹒６億，兩日合計流入１３﹒５１億；中行（０３９８８）跌６﹒０２％，南下

資金周二買入５﹒９５億，兩日計淨流入１０﹒８２億；建行（００９３９）跌７﹒６６％，周

二北水買入３﹒２５億；招行（０３９６８）跌４﹒８８％，北水買入４﹒７７億；平保

（０２３１８）跌５﹒９６％，報８４﹒３５元，北水周二買入５﹒４９億，兩日合計買入

１０﹒１１億。（ｅｎ）

