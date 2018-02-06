【企業盈喜】遠見控股（８６２）料去年下半年虧轉盈，將得淨溢利

《經濟通通訊社６日專訊》遠見控股（００８６２）發出盈喜，預期集團截至２０１７年

１２月底止六個月將錄得淨溢利，２０１６年同期則錄淨虧損。

公司指，財政期間之淨溢利，主要由於投資物業之公平值增加所致。

集團之投資物業於２０１７年１２月底之公平值已進行重估，與２０１７年６月底之公平值

相比，財政期間之公平值變動將錄得收益約２６００萬元。公平值變動為非現金項目，對集團之

現金流量並無構成影響。（ｋｙ）

