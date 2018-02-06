《經濟通通訊社６日專訊》遠見控股（００８６２）發出盈喜，預期集團截至２０１７年
１２月底止六個月將錄得淨溢利，２０１６年同期則錄淨虧損。
公司指，財政期間之淨溢利，主要由於投資物業之公平值增加所致。
集團之投資物業於２０１７年１２月底之公平值已進行重估，與２０１７年６月底之公平值
相比，財政期間之公平值變動將錄得收益約２６００萬元。公平值變動為非現金項目，對集團之
現金流量並無構成影響。（ｋｙ）
06/02/2018 17:31
【企業盈喜】遠見控股（８６２）料去年下半年虧轉盈，將得淨溢利
《經濟通通訊社６日專訊》遠見控股（００８６２）發出盈喜，預期集團截至２０１７年
１２月底止六個月將錄得淨溢利，２０１６年同期則錄淨虧損。
公司指，財政期間之淨溢利，主要由於投資物業之公平值增加所致。
集團之投資物業於２０１７年１２月底之公平值已進行重估，與２０１７年６月底之公平值
相比，財政期間之公平值變動將錄得收益約２６００萬元。公平值變動為非現金項目，對集團之
現金流量並無構成影響。（ｋｙ）
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