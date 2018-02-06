《經濟通通訊社６日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，２０１８年樓價持續
向升，中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１６７﹒９６點，較２０１７年底的１６５﹒０２點，上
升１﹒７８％。ＣＣＬ今年首季目標為１７５點，現時相差７﹒０４點。以按月計，預料２月份
的中原城市指數（ＣＣＩ）將達１７１點。
以股市計，年初至今樓價１﹒７８％的升幅則跑輸恆指升幅，恆生指數今日收市報
３０５９５﹒４２點，比２０１７年底的２９９１９﹒１５點，恆指今年起暫時升２﹒２６％。
（ｋｙ）
06/02/2018 18:17
【本港樓市】中原：年初至今樓價升近２％，首季ＣＣＬ料１７５點
《經濟通通訊社６日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，２０１８年樓價持續
向升，中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１６７﹒９６點，較２０１７年底的１６５﹒０２點，上
升１﹒７８％。ＣＣＬ今年首季目標為１７５點，現時相差７﹒０４點。以按月計，預料２月份
的中原城市指數（ＣＣＩ）將達１７１點。
以股市計，年初至今樓價１﹒７８％的升幅則跑輸恆指升幅，恆生指數今日收市報
３０５９５﹒４２點，比２０１７年底的２９９１９﹒１５點，恆指今年起暫時升２﹒２６％。
（ｋｙ）
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