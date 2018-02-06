【本港樓市】中原：年初至今樓價升近２％，首季ＣＣＬ料１７５點

《經濟通通訊社６日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，２０１８年樓價持續

向升，中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１６７﹒９６點，較２０１７年底的１６５﹒０２點，上

升１﹒７８％。ＣＣＬ今年首季目標為１７５點，現時相差７﹒０４點。以按月計，預料２月份

的中原城市指數（ＣＣＩ）將達１７１點。

以股市計，年初至今樓價１﹒７８％的升幅則跑輸恆指升幅，恆生指數今日收市報

３０５９５﹒４２點，比２０１７年底的２９９１９﹒１５點，恆指今年起暫時升２﹒２６％。

（ｋｙ）

