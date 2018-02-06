《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０７７３點，升５８點，高水
１７８點，最新報３０８８２點，升１６７點，高水２８７點，合約成交３６５２張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２８９０點，升４１點，高水２０３點，最新報
１２８９９點，升５０點，高水２１２點，合約成交１３５６張。（ｃｈ）
06/02/2018 17:36
【夜期時段】即月期指報３０８８２點，升１６７點，高水２８７點
《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０７７３點，升５８點，高水
１７８點，最新報３０８８２點，升１６７點，高水２８７點，合約成交３６５２張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２８９０點，升４１點，高水２０３點，最新報
１２８９９點，升５０點，高水２１２點，合約成交１３５６張。（ｃｈ）
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