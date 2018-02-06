【夜期時段】即月期指報３０８８２點，升１６７點，高水２８７點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０７７３點，升５８點，高水

１７８點，最新報３０８８２點，升１６７點，高水２８７點，合約成交３６５２張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２８９０點，升４１點，高水２０３點，最新報

１２８９９點，升５０點，高水２１２點，合約成交１３５６張。（ｃｈ）

