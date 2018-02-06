《再戰明天》迪士尼美股盤後派業績，新西蘭公布第四季失業率

《經濟通通訊社６日專訊》明日，新西蘭公布第四季失業率，日本公布１２月領先指標。
＊迪士尼美股盤後派業績＊
迪士尼和吉利德科學於美股收市後公布業績。
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨５：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全
國石油報告。
明早１０：００ａｍ，中國國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，交通運輸部部長李小鵬、副
部長劉小明介紹「四好農村路」建設和交通運輸供給側結構性改革有關情況，並答記者問。
５：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告。
＊新西蘭公布第四季失業率＊
在數據方面，明早５：４５ａｍ，新西蘭公布第四季失業率，料由４﹒６％升上４﹒７％；
平均時薪季率料由１﹒２％降至０﹒５％。６：３０ａｍ，澳洲公布１月ＡｉＧ營建業表現指數
＊日本公布１２月領先指標，法國公布１２月貿易收支＊
１：００ｐｍ，日本公布１２月領先指標，料由１０８﹒３降至１０８﹒１；同時指標料由
１１７﹒９升上１２０﹒５。１：３０ｐｍ，澳洲公布１月外匯儲備。
３：００ｐｍ，德國公布１２月工業生產（經季節調整）月率料由３﹒４％降至下滑
０﹒７％。３：４５ｐｍ，法國公布１２月貿易收支，料貿赤由５６﹒９億歐元收窄至４８﹒５
億歐元。
４：００ｐｍ，瑞士公布１月外匯儲備。同時，台灣公布１月貿易收支，料貿盈由６１﹒３
億美元收窄至４９億美元；進口年率料由１２﹒２％升上１４﹒５％；出口年率料由１４﹒８％
升上１８﹒１％。４：３０ｐｍ，英國公布１月Ｈａｌｉｆａｘ房價（過去三個月），料由
２﹒７％降至２﹒４％；月率料由下滑０﹒６％升上０﹒２％。
＊電訊盈科派業績＊
在本港，明日電訊盈科（００００８）公布全年業績。（ｈｏ）