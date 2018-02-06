《再戰明天》迪士尼美股盤後派業績，新西蘭公布第四季失業率

《經濟通通訊社６日專訊》明日，新西蘭公布第四季失業率，日本公布１２月領先指標。



＊迪士尼美股盤後派業績＊



迪士尼和吉利德科學於美股收市後公布業績。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨５：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全

國石油報告。

明早１０：００ａｍ，中國國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，交通運輸部部長李小鵬、副

部長劉小明介紹「四好農村路」建設和交通運輸供給側結構性改革有關情況，並答記者問。

５：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告。



＊新西蘭公布第四季失業率＊



在數據方面，明早５：４５ａｍ，新西蘭公布第四季失業率，料由４﹒６％升上４﹒７％；

平均時薪季率料由１﹒２％降至０﹒５％。６：３０ａｍ，澳洲公布１月ＡｉＧ營建業表現指數



＊日本公布１２月領先指標，法國公布１２月貿易收支＊



１：００ｐｍ，日本公布１２月領先指標，料由１０８﹒３降至１０８﹒１；同時指標料由

１１７﹒９升上１２０﹒５。１：３０ｐｍ，澳洲公布１月外匯儲備。

３：００ｐｍ，德國公布１２月工業生產（經季節調整）月率料由３﹒４％降至下滑

０﹒７％。３：４５ｐｍ，法國公布１２月貿易收支，料貿赤由５６﹒９億歐元收窄至４８﹒５

億歐元。

４：００ｐｍ，瑞士公布１月外匯儲備。同時，台灣公布１月貿易收支，料貿盈由６１﹒３

億美元收窄至４９億美元；進口年率料由１２﹒２％升上１４﹒５％；出口年率料由１４﹒８％

升上１８﹒１％。４：３０ｐｍ，英國公布１月Ｈａｌｉｆａｘ房價（過去三個月），料由

２﹒７％降至２﹒４％；月率料由下滑０﹒６％升上０﹒２％。



＊電訊盈科派業績＊



在本港，明日電訊盈科（００００８）公布全年業績。（ｈｏ）

