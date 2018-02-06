《經濟通通訊社６日專訊》歐洲股市初段隨亞洲市場繼續下挫，Ｓｔｏｘｘ Ｅｕｒｏｐｅ
６００指數初段下滑２﹒２％，為自２０１６年６月以來最大跌幅。環球股市於過去三天呈現自
２０１５年以來最大幅的下跌。
倫敦富時１００指數初段報７２１２，重挫１２３點。德國ＤＡＸ指數下瀉２３３點，報
１２４５４。法國ＣＡＣ ４０報５２１３，下滑７２點。（ｈｏ）
06/02/2018 17:06
【全球大跌】歐股下挫，英股報７２１２跌１２３點，德挫２３３點
《經濟通通訊社６日專訊》歐洲股市初段隨亞洲市場繼續下挫，Ｓｔｏｘｘ Ｅｕｒｏｐｅ
６００指數初段下滑２﹒２％，為自２０１６年６月以來最大跌幅。環球股市於過去三天呈現自
２０１５年以來最大幅的下跌。
倫敦富時１００指數初段報７２１２，重挫１２３點。德國ＤＡＸ指數下瀉２３３點，報
１２４５４。法國ＣＡＣ ４０報５２１３，下滑７２點。（ｈｏ）
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