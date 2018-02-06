《經濟通通訊社６日專訊》俊知（０１３００）發盈喜，預期２０１７年度公司擁有人應佔
溢利大幅增加４０％以上，２０１６年度溢利約為１﹒９３億元人民幣。
公司預期溢利增加主要因受惠於國家移動通信及光通信市場有利發展使營業額上升；規模效
益及銷售和管理費用減少；及其他虧損減少包括２０１７年度的貿易應收款的呆壞帳撥備大幅減
少３０％以上；以及２０１７年度錄得匯兌收益，而２０１６年度錄得匯兌虧損。（ｂｉ）
06/02/2018 16:47
【企業盈喜】俊知料去年溢利增逾四成，因呆壞帳撥備減及匯兌收益
《經濟通通訊社６日專訊》俊知（０１３００）發盈喜，預期２０１７年度公司擁有人應佔
溢利大幅增加４０％以上，２０１６年度溢利約為１﹒９３億元人民幣。
公司預期溢利增加主要因受惠於國家移動通信及光通信市場有利發展使營業額上升；規模效
益及銷售和管理費用減少；及其他虧損減少包括２０１７年度的貿易應收款的呆壞帳撥備大幅減
少３０％以上；以及２０１７年度錄得匯兌收益，而２０１６年度錄得匯兌虧損。（ｂｉ）
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