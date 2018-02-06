《經濟通通訊社６日專訊》恆指公司公布最新季檢結果，九龍倉置業（０１９９７）將取代
未分拆之九龍倉集團（００００４）的恆生指數成分股地位，而餘下九龍倉集團將從恆生指數剔
除。
所有變更將於３月５日（周一）起生效，屆時恆指成分股數目將恢復至５０隻。（ｃｈ）
06/02/2018 18:48
九倉置業取代九倉成恒指成分股，成分股數目恢復至５０隻
《經濟通通訊社６日專訊》恆指公司公布最新季檢結果，九龍倉置業（０１９９７）將取代
未分拆之九龍倉集團（００００４）的恆生指數成分股地位，而餘下九龍倉集團將從恆生指數剔
除。
所有變更將於３月５日（周一）起生效，屆時恆指成分股數目將恢復至５０隻。（ｃｈ）
|生財有道06/02/2018
【全球大跌】港股大跌逾1600點 是調整還是轉勢?
|生財有道06/02/2018
【全球大跌】龐寶林：美股借加息升溫正常調整 候低吸通脹受惠股
|生財有道06/02/2018
【全球大跌】彭偉新：港股將跌穿50天線 大戶沽貨北水支持有限
|生財有道06/02/2018
【全球大跌】港股開市暴瀉1216點 林鄭：港金融市場穩健
|國際動態06/02/2018
三星繼承人李在鎔 改判緩刑獲釋
|生財有道05/02/2018
【港股劇挫】百億北水湧入低吸 港股跌幅由近千收窄至356點
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰