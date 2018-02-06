九倉置業取代九倉成恒指成分股，成分股數目恢復至５０隻

《經濟通通訊社６日專訊》恆指公司公布最新季檢結果，九龍倉置業（０１９９７）將取代

未分拆之九龍倉集團（００００４）的恆生指數成分股地位，而餘下九龍倉集團將從恆生指數剔

除。

所有變更將於３月５日（周一）起生效，屆時恆指成分股數目將恢復至５０隻。（ｃｈ）

