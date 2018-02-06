【企業盈喜】新明中國料全年純利大增，因物業銷售收入大升

《經濟通通訊社６日專訊》新明中國（０２６９９）發盈喜，料截至去年底止全年純利按年

大幅增加，主要是因為物業銷售收入大幅增加，當中杭州新明．兒童世界項目已完成交付建築面

積約８﹒４萬平方米，以及該物業銷售錄得約１７億元人民幣。（ｌｙ）

