《經濟通通訊社６日專訊》新明中國（０２６９９）發盈喜，料截至去年底止全年純利按年
大幅增加，主要是因為物業銷售收入大幅增加，當中杭州新明．兒童世界項目已完成交付建築面
積約８﹒４萬平方米，以及該物業銷售錄得約１７億元人民幣。（ｌｙ）
06/02/2018 18:14
【企業盈喜】新明中國料全年純利大增，因物業銷售收入大升
《經濟通通訊社６日專訊》新明中國（０２６９９）發盈喜，料截至去年底止全年純利按年
大幅增加，主要是因為物業銷售收入大幅增加，當中杭州新明．兒童世界項目已完成交付建築面
積約８﹒４萬平方米，以及該物業銷售錄得約１７億元人民幣。（ｌｙ）
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