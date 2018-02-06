【企業盈警】昆侖國際金融料全年純利下降，因轉介費增加

《經濟通通訊社６日專訊》昆侖國際金融（０６８７７）發盈警，料截至去年底止全年純利

將錄得下降，主要由於轉介費及其他費用增加，主要因為支付予外部人士的佣金回扣增加。

加上，現金交易收入減少，主要因為現金交易業務的交易量減少及於去年１２月３１日處理

未平倉合約之重估虧損所致。另外，行政費用增加，主要因為集團擴展業務營運而導致營銷費用

、處理客戶手續費用及電腦服務費用增加。（ｌｙ）

