《經濟通通訊社６日專訊》昆侖國際金融（０６８７７）發盈警，料截至去年底止全年純利
將錄得下降，主要由於轉介費及其他費用增加，主要因為支付予外部人士的佣金回扣增加。
加上，現金交易收入減少，主要因為現金交易業務的交易量減少及於去年１２月３１日處理
未平倉合約之重估虧損所致。另外，行政費用增加，主要因為集團擴展業務營運而導致營銷費用
、處理客戶手續費用及電腦服務費用增加。（ｌｙ）
06/02/2018 18:10
【企業盈警】昆侖國際金融料全年純利下降，因轉介費增加
《經濟通通訊社６日專訊》昆侖國際金融（０６８７７）發盈警，料截至去年底止全年純利
將錄得下降，主要由於轉介費及其他費用增加，主要因為支付予外部人士的佣金回扣增加。
加上，現金交易收入減少，主要因為現金交易業務的交易量減少及於去年１２月３１日處理
未平倉合約之重估虧損所致。另外，行政費用增加，主要因為集團擴展業務營運而導致營銷費用
、處理客戶手續費用及電腦服務費用增加。（ｌｙ）
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