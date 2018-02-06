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即市新聞

06/02/2018 17:43

《小傳日記》花旗國股災，震散全地球；香江瀉不停，好友勁悲愁！

　　《小傳日記》幾時都話「輸錢容易賺錢難」，今朝（６日）本來凍到唔想起身，但見到道指
噚晚（５日）竟然暴瀉１１７５點或４﹒６巴仙收報２４３４５，當堂嚇到成個人醒晒！原來已
經叫跌少咗添呀，本來曾插水１６００點，創下史上最大盤中點數跌幅添！
　　即刻查吓發生咩事，原來都係美債收益率上漲，同埋擔心通脹攀升，而導致加息步伐加快。
今次淡友為新上任嘅聯儲局主席鮑威爾，送上一份「大厚禮」喇。
　　花旗市股災，唔使問都估到，今朝亞洲魚缸又點會無事呀……東瀛同寶島都蒸發咗近５巴仙
香江都一樣受重傷，恆指開市已大瀉１２１６點，點知收市前淡友再發功，結果最多插水
１６６７點至３０５７７，一度攻陷５０天線（３０５９０點）。
　　總結全日戰果，藍戰全軍覆沒，成個魚缸超過１９００隻魚毛向下游，只得約１１０隻逆流
而上，恆指收市蒸發１６４９點或５﹒１巴仙，報３０５９５，以點數計，係史上第二大單日跌
幅添；Ａ場收低逾３巴仙報３３７０，國指都頂唔順大插７９３點或５﹒９巴仙，收１２６８６

　　魚缸大插水，好友爭住掟貨自保，全日主板成交飆升５２巴仙至逾２５８０億銀，係史上第
三高單日成交，亦係２０１５年４月１３日以來新高。

＊大媽急掟貨內銀終下挫，缸友好徬徨內險起風浪＊

　　噚日Ａ場同香江嘅神州金融佬畀大媽狂掃貨，唔少錢莊佬都逆市起飛，中行（０３９８８）
同建行Ａ仔（００９３９）就分別爆上近４巴仙同３巴仙，Ａ場亦都順勢反彈２５點。不過，錢
莊佬今日就「身先士卒」畀缸友掟貨，Ａ場最終都守唔住三千四。內銀唔掂，香江呢邊都一樣冇
運行，魚缸大插超過１６００點，建行全日就急瀉近８巴仙，報８﹒３２銀。工行
（０１３９８）同農行（０１２８８）重挫超過７巴仙，報６﹒９銀同４﹒４５銀。中行就跣低
超過６巴仙，報４﹒３７銀。郵儲行（０１６５８）就跣低咗近７巴仙，報４﹒８２銀。
　　保險佬方面，一哥平保（０２３１８）早喺魚缸插水前就做咗「馬前卒」，喺上月２３號高
見９８﹒８５銀破頂之後就腳軟，噚日更加失守埋９０蚊關口，今日就急挫咗近６巴仙，報
８４﹒３５銀，至今已經由高位回調咗近１５巴仙。國壽（０２６２８）就跌咗近６巴仙，報
２４﹒７銀。太平（００９６６）嘅災情最慘重，全日急插超過８巴仙，報３０﹒６５銀。人保
（０１３３９）都跌咗近７巴仙，報４﹒３４銀。

＊魚缸大地震油佬頭暈暈，煤價有限制神華再走低＊　　

　　魚缸發生大地震，加上花旗國油原產量上升，美金強勢回歸，油價跌至多周低位。「三桶油
」都難以獨善其身，中石化（００３８６）今朝閃崩約９巴仙後，好彩即時恢復過來，但全日都
要跌近５巴仙報６﹒４５銀；街坊中石油（００８５７）都腳軟軟，無奈收挫近６巴仙，報
５﹒８１銀；大阿哥中海油（００８８３）都顯得相當憔悴，收市跌逾５巴仙，報１１﹒７４銀

　　一眾煤佬都「舉白旗」。神州發改委計劃限制煤價，煤炭佬畀掟貨。雖然大阿哥神華
（０１０８８）畀大和升「他屐」，由２６﹒８元上調至２８﹒５元，重申「優於大市」評級，
但係都要隨市跌咗近７巴仙，完場時報２３﹒２５銀；至於兗煤（０１１７１）更加重挫逾１１
巴仙，收市報１２﹒７銀，慘。

＊國指搞改革大熱向下插，吉利入後波有貨好坎坷＊

　　恆指公司會喺今晚六點公布國指季檢結果，總共有十隻紅籌同民企會納入國貨佬指數，ＱＱ
（００７００）就係當中嘅大熱門。雖然話就咁講，但唔少缸友舊年已經估到ＱＱ會入國指，所
以缸友一早借呢個消息炒起咗，加上香江魚缸今日大地震，所有重磅藍戰都喺高位冧落嚟，ＱＱ
全日就急瀉７巴仙，報４１０蚊。生發發（００３８８）跣低近７巴仙，報２６６﹒８銀。大象
（００００５）算係有返咁上下防守力，全日都係跌超過３巴仙，報８０﹒１銀，但就跌穿咗條
５０天線（８１﹒０２銀）。
　　同樣喺入國指大熱嘅中移動（００９４１），喺上個月中好唔容易先上返去８０蚊關，依家
又因為魚缸地震而碌返落去，今日就大插咗近３巴仙，報７７﹒８５銀。
　　神洲砵砵車喺上個月冇乜睇頭，吉利（００１７５）就變咗潛水艇跌咗近８巴仙，到咗２月
表現同樣相當頹，今日急插咗近９巴仙，報２２﹒３銀，今日一度低見２２蚊，創超過４個月新
低，今個月以嚟已經唔見咗近１１巴仙。

＊內房全震傷中海外遭殃，藥佬難自救金斯瑞急插＊

　　一眾內房佬都被震傷，中海外（００６８８）畀賓架建銀調佢「他屐」，由３１﹒０４銀至
３１﹒７６銀，惟評級由「掃貨」調至「中性」，但魚缸大地震，真係咩都補唔番。完場時佢總
共冇咗近８巴仙，收２８﹒４５銀；街坊潤地（０１１０９）全日都被質低約６巴仙收報３０銀
；碧桂園（０２００７）都碌低咗逾１１巴仙報１４﹒５銀，真係跌到一仆一碌啦。
　　雖然融創（０１９１８）畀野村睇好，續評公司「掃貨」評級，「他屐」就由１５﹒３銀上
調至２０銀。一樣要走低約１０巴仙，完場時報３１﹒２５銀，真係慘慘豬囉！
　　醫藥佬金斯瑞（０１５４８）係北水愛股之一，今日無呵護下，以大嗱嗱１１億銀成交插低
約１９巴仙收１９﹒９６銀。個市咁亂，缸友都係睇定Ｄ好過，唔好亂低吸喇！請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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