《小傳日記》花旗國股災，震散全地球；香江瀉不停，好友勁悲愁！

《小傳日記》幾時都話「輸錢容易賺錢難」，今朝（６日）本來凍到唔想起身，但見到道指

噚晚（５日）竟然暴瀉１１７５點或４﹒６巴仙收報２４３４５，當堂嚇到成個人醒晒！原來已

經叫跌少咗添呀，本來曾插水１６００點，創下史上最大盤中點數跌幅添！

即刻查吓發生咩事，原來都係美債收益率上漲，同埋擔心通脹攀升，而導致加息步伐加快。

今次淡友為新上任嘅聯儲局主席鮑威爾，送上一份「大厚禮」喇。

花旗市股災，唔使問都估到，今朝亞洲魚缸又點會無事呀……東瀛同寶島都蒸發咗近５巴仙

香江都一樣受重傷，恆指開市已大瀉１２１６點，點知收市前淡友再發功，結果最多插水

１６６７點至３０５７７，一度攻陷５０天線（３０５９０點）。

總結全日戰果，藍戰全軍覆沒，成個魚缸超過１９００隻魚毛向下游，只得約１１０隻逆流

而上，恆指收市蒸發１６４９點或５﹒１巴仙，報３０５９５，以點數計，係史上第二大單日跌

幅添；Ａ場收低逾３巴仙報３３７０，國指都頂唔順大插７９３點或５﹒９巴仙，收１２６８６

。

魚缸大插水，好友爭住掟貨自保，全日主板成交飆升５２巴仙至逾２５８０億銀，係史上第

三高單日成交，亦係２０１５年４月１３日以來新高。



＊大媽急掟貨內銀終下挫，缸友好徬徨內險起風浪＊



噚日Ａ場同香江嘅神州金融佬畀大媽狂掃貨，唔少錢莊佬都逆市起飛，中行（０３９８８）

同建行Ａ仔（００９３９）就分別爆上近４巴仙同３巴仙，Ａ場亦都順勢反彈２５點。不過，錢

莊佬今日就「身先士卒」畀缸友掟貨，Ａ場最終都守唔住三千四。內銀唔掂，香江呢邊都一樣冇

運行，魚缸大插超過１６００點，建行全日就急瀉近８巴仙，報８﹒３２銀。工行

（０１３９８）同農行（０１２８８）重挫超過７巴仙，報６﹒９銀同４﹒４５銀。中行就跣低

超過６巴仙，報４﹒３７銀。郵儲行（０１６５８）就跣低咗近７巴仙，報４﹒８２銀。

保險佬方面，一哥平保（０２３１８）早喺魚缸插水前就做咗「馬前卒」，喺上月２３號高

見９８﹒８５銀破頂之後就腳軟，噚日更加失守埋９０蚊關口，今日就急挫咗近６巴仙，報

８４﹒３５銀，至今已經由高位回調咗近１５巴仙。國壽（０２６２８）就跌咗近６巴仙，報

２４﹒７銀。太平（００９６６）嘅災情最慘重，全日急插超過８巴仙，報３０﹒６５銀。人保

（０１３３９）都跌咗近７巴仙，報４﹒３４銀。



＊魚缸大地震油佬頭暈暈，煤價有限制神華再走低＊



魚缸發生大地震，加上花旗國油原產量上升，美金強勢回歸，油價跌至多周低位。「三桶油

」都難以獨善其身，中石化（００３８６）今朝閃崩約９巴仙後，好彩即時恢復過來，但全日都

要跌近５巴仙報６﹒４５銀；街坊中石油（００８５７）都腳軟軟，無奈收挫近６巴仙，報

５﹒８１銀；大阿哥中海油（００８８３）都顯得相當憔悴，收市跌逾５巴仙，報１１﹒７４銀

。

一眾煤佬都「舉白旗」。神州發改委計劃限制煤價，煤炭佬畀掟貨。雖然大阿哥神華

（０１０８８）畀大和升「他屐」，由２６﹒８元上調至２８﹒５元，重申「優於大市」評級，

但係都要隨市跌咗近７巴仙，完場時報２３﹒２５銀；至於兗煤（０１１７１）更加重挫逾１１

巴仙，收市報１２﹒７銀，慘。



＊國指搞改革大熱向下插，吉利入後波有貨好坎坷＊



恆指公司會喺今晚六點公布國指季檢結果，總共有十隻紅籌同民企會納入國貨佬指數，ＱＱ

（００７００）就係當中嘅大熱門。雖然話就咁講，但唔少缸友舊年已經估到ＱＱ會入國指，所

以缸友一早借呢個消息炒起咗，加上香江魚缸今日大地震，所有重磅藍戰都喺高位冧落嚟，ＱＱ

全日就急瀉７巴仙，報４１０蚊。生發發（００３８８）跣低近７巴仙，報２６６﹒８銀。大象

（００００５）算係有返咁上下防守力，全日都係跌超過３巴仙，報８０﹒１銀，但就跌穿咗條

５０天線（８１﹒０２銀）。

同樣喺入國指大熱嘅中移動（００９４１），喺上個月中好唔容易先上返去８０蚊關，依家

又因為魚缸地震而碌返落去，今日就大插咗近３巴仙，報７７﹒８５銀。

神洲砵砵車喺上個月冇乜睇頭，吉利（００１７５）就變咗潛水艇跌咗近８巴仙，到咗２月

表現同樣相當頹，今日急插咗近９巴仙，報２２﹒３銀，今日一度低見２２蚊，創超過４個月新

低，今個月以嚟已經唔見咗近１１巴仙。



＊內房全震傷中海外遭殃，藥佬難自救金斯瑞急插＊



一眾內房佬都被震傷，中海外（００６８８）畀賓架建銀調佢「他屐」，由３１﹒０４銀至

３１﹒７６銀，惟評級由「掃貨」調至「中性」，但魚缸大地震，真係咩都補唔番。完場時佢總

共冇咗近８巴仙，收２８﹒４５銀；街坊潤地（０１１０９）全日都被質低約６巴仙收報３０銀

；碧桂園（０２００７）都碌低咗逾１１巴仙報１４﹒５銀，真係跌到一仆一碌啦。

雖然融創（０１９１８）畀野村睇好，續評公司「掃貨」評級，「他屐」就由１５﹒３銀上

調至２０銀。一樣要走低約１０巴仙，完場時報３１﹒２５銀，真係慘慘豬囉！

醫藥佬金斯瑞（０１５４８）係北水愛股之一，今日無呵護下，以大嗱嗱１１億銀成交插低

約１９巴仙收１９﹒９６銀。個市咁亂，缸友都係睇定Ｄ好過，唔好亂低吸喇！請請！



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