【全球大跌】港股暴瀉１６４９點，收報３０５９５曾穿五十天線

《經濟通通訊社６日專訊》美國十年期債息再創近四年新高，市場憂慮聯儲局會加快加息步

伐，道指隔晚（５日）暴瀉１１７５點或４﹒６％，為史上最大單日點數跌幅，收報２４３４５

點。港股今早受外圍拖累，裂口低開１２１６點，開報３１０２９。其後都跌幅雖然曾一度收窄

至９５９點，但在騰訊（００７００）及內銀股等重磅股跌幅擴大下，港股最多曾瀉

１６６７點，低見３０５７７，插穿５０天線（３０５９０）。最終收報３０５９５，下跌

１６４９點或５﹒１１６％，創史上第二大單日點數跌幅。港股四連跌累挫２２９１點或

６﹒９７％。全日主板成交２５８０﹒１８億元，為有記錄以來第三高主板成交額。

國指急挫７９３點或５﹒８８５％，報１２６８６點；滬指下跌１１６點或３﹒３５％，報

３３７０點。



＊騰訊重創挫超過７％，碧桂園跌逾一成藍籌包尾＊



重磅股重創，騰訊跌７﹒０３％，報４１０元；港交所（００３８８）下跌６﹒７８％，報

２６６﹒８元；匯控（００００５）下跌３﹒３２％，報８０﹒１元；友邦（０１２９９）下跌

４﹒３９％，報６１元；中移動（００９４１）下跌２﹒５７％，報７７﹒８５元。

內房股全線走弱，碧桂園（０２００７）急挫１１﹒１５％，報１４﹒５元，為最大跌幅藍

籌股；中海外（００６８８）下瀉７﹒９３％，報２８﹒４５元；潤地（０１１０９）下跌

６﹒４％，報３０元；融創（０１９１８）急跌９﹒８１％，報３１﹒２５元；恆大

（０３３３３）挫１０﹒６９％，報２２﹒５５元。

吉利汽車（００１７５）急跌８﹒６１％，報２２﹒３元；比亞迪（０１２１１）下跌

５﹒８２％，報６７﹒１５元；廣汽（０２２３８）下跌５﹒０１％，報１７﹒０６元；長汽（

０２３３３）下跌４﹒４３％，報８﹒８４元。



＊內銀內險股全線受沽壓，金泰豐逆市急升近兩成＊



內銀股疲弱，建行（００９３９）下跌７﹒６６％，報８﹒３２元；農行（０１２８８）下

跌７﹒１％，報４﹒４５元；工行（０１３９８）下跌７﹒２６％，報６﹒９元；招行（０３９

６８）下跌４﹒８８％，報３６﹒０５元；中行（０３９８８）下跌６﹒０２％，報４﹒３７元

。

內險股亦見沽壓，平保（０２３１８）下跌５﹒９６％，報８４﹒３５元；國壽

（０２６２８）下跌５﹒９１％，報２４﹒７元；太平（００９６６）下跌８﹒２３％，報

３０﹒６５元；新保（０１３３６）下跌４﹒６７％，報４８元。

中石化（００３８６）競價曾挫逾９％，最終下跌４﹒５９％，報６﹒４５元；中石油

（００８５７）挫５﹒８３％，報５﹒８１元；中海油（００８８３）跌５﹒１７％，報

１１﹒７４元。

金泰豐國際控股（０８４７９）逆市跑出，上升１８﹒３３％，報０﹒７１元，為第二大升

幅個股。

添利（０００９３）急升４１﹒０５％報０﹒６７元，為升幅最大個股。

ＣＬＡＳＳＩＦＩＥＤ（０８２３２）跌２６﹒３７％收１﹒４８元，為跌幅最大個股。

（ａｌ）

