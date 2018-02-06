《經濟通通訊社６日專訊》「雙學三子」黃之鋒、周永康和羅冠聰被控衝擊俗稱公民廣場的
政府總部東翼前地，早前因律政司提出刑期覆核後改判監禁，３人其後申請上訴獲終審法院批准
，今日下午宣判。
３名前學生領袖黃之鋒、周永康和羅冠聰在２０１４年衝擊有「公民廣場」之稱的政府總部
東翼前地，被裁定非法集結罪成，曾被判社會服務令及緩刑。律政司提出覆核刑期，其後改判入
獄６至８個月，３人早前就刑期提出的上訴申請。（ｃｗ）（ｚｚ）
06/02/2018 11:33
【香港政情】雙學三子就衝擊公民廣場刑期案上訴，終院下午宣判
《經濟通通訊社６日專訊》「雙學三子」黃之鋒、周永康和羅冠聰被控衝擊俗稱公民廣場的
政府總部東翼前地，早前因律政司提出刑期覆核後改判監禁，３人其後申請上訴獲終審法院批准
，今日下午宣判。
３名前學生領袖黃之鋒、周永康和羅冠聰在２０１４年衝擊有「公民廣場」之稱的政府總部
東翼前地，被裁定非法集結罪成，曾被判社會服務令及緩刑。律政司提出覆核刑期，其後改判入
獄６至８個月，３人早前就刑期提出的上訴申請。（ｃｗ）（ｚｚ）
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