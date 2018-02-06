《經濟通通訊社６日專訊》「雙學三子」黃之鋒、周永康和羅冠聰被控衝擊俗稱公民廣場的
政府總部東翼前地，早前因律政司提出刑期覆核後改判監禁，３人其後申請上訴獲終審法院批准
，終院今日下午宣布三人上訴得直，裁定維持原審判刑。
原審裁判官判周永康入獄３周、緩刑一年，黃之鋒和羅冠聰則分別判８０小時及１２０小時
社會服務令。（ｃｗ）（ｚｚ）
06/02/2018 16:10
【香港政情】雙學三子終極上訴得直，終院裁定維持原審判刑
《經濟通通訊社６日專訊》「雙學三子」黃之鋒、周永康和羅冠聰被控衝擊俗稱公民廣場的
政府總部東翼前地，早前因律政司提出刑期覆核後改判監禁，３人其後申請上訴獲終審法院批准
，終院今日下午宣布三人上訴得直，裁定維持原審判刑。
原審裁判官判周永康入獄３周、緩刑一年，黃之鋒和羅冠聰則分別判８０小時及１２０小時
社會服務令。（ｃｗ）（ｚｚ）
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