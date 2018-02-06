《神州經脈》滬指兩年最大單日跌幅，外資大拋售，華為收入增三成

《經濟通通訊社６日專訊》美股續上演「黑色星期一」，道指收盤跌１１７５點或４﹒１％

，錄６年半來最大跌幅，引發全球股市急挫，滬指一度跌逾３﹒５％，似重演２０１６年「熔斷

鬧劇」。

滬綜指開市已跌１﹒９９％，收市挫３﹒３５％，創近兩年來最大單日跌幅，報

３３７０﹒６５點，失守３４００點；深成指收報１０３７７﹒６１點，挫４﹒２３％，創逾兩

年最大單日跌幅；創業板最傷，收報１５９８點，大瀉５﹒３４％，亦是逾兩年最大單日跌幅。



＊３０１５隻股份下跌，成交增２５％＊



資金出逃，兩市全日成交急增２５％，至５５９６億元（人民幣．下同），值得注意的是，

北水再走資，滬、深股通共流出９６﹒６４億元，當中有７３﹒６６億元來自滬股通，連續７日

流出兼創逾兩年半高，深股通流出２２﹒９８億元，為開通以來流出量最多。

大市無一板塊倖免，航空、軟件、水泥、農林牧漁、石油、半導體及地產股等領跌，均挫

４％以上，兩市有３０１５隻股份下跌，佔總Ａ股數目的８６％，當中有４７８隻跌停。



＊結匯需求仍多，限制人民幣調整空間＊



避險需求推升美元，人民幣兌一美元中間價今報６﹒３０７２，較上個交易日貶５３點子，

連跌兩日。在岸即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１００點子，收盤跌１４４點子，報６﹒２７８３

。

交易員指，隔夜美元指數明顯反彈，今日中間價跟隨調整，但由於市場結匯需求仍較多，限

制了人民幣調整空間，除非有大額購匯，短期人民幣料難改易升難貶走勢。

他們並稱，短期美元似乎有企穩跡象，但全球股市大跌帶來的避險需求持續影響會否成為新

的關注點還不好判斷；目前結匯需求導致市場價持續偏強，逆周期因子過濾可能會繼續推升人民

幣ＣＦＥＴＳ指數。



＊春節國內旅遊料將達３﹒８５億人次＊



農曆新年將至，商務部副部長王炳南表示，受節日集中消費，務工人員返鄉過年等因素影響

，預計春節前農產品價格仍將有一定幅度上漲。同時考慮到近期低溫雨雪冰凍天氣較多，不排除

局部地區、個別品種價格出現階段性波動的可能，將做好儲備商品投放等工作。

其續指，現在已進入年貨採購高峰期，銷售持續旺盛，預計春節黃金周期間全國零售和餐飲

企業可實現銷售額９０００億元以上，同比增長１０％左右。

此外，國家旅遊局副局長王曉峰表示，旅遊已成為廣大群眾歡度春節的重要方式。據國家旅

遊局數據中心調查顯示，春節國內旅遊市場將達３﹒８５億人次，同比增長１２％；實現國內旅

遊收入４７６０億元，同比增長１２﹒５％。三亞、哈爾濱分列國內旅遊目的地城市前兩位。



＊價格波動１元，行業收益變動８百億＊



大連商品交易所公告，中證監已正式批復大商所的生豬期貨立項申請，將幫助完善中國生豬

價格形成機制，並有望緩解「豬周期」困擾，為中國生豬養殖企業提供有效的風險管理工具。

新聞稿顯示，中國是世界上生豬出欄量最大的國家，市場規模超萬億元，約佔世界生豬總出

欄量的５７﹒４６％。生豬上下游產業鏈涉及飼料、養殖、獸藥、屠宰、食品等領域，直接關聯

企業數萬家、就業人員過億人。

數據顯示，２００３年以來中國生豬價格已經形成四個較明顯的周期，價格從波谷到波峰上

漲幅度分別達６５％、１８３％、１１３％和８３％。據測算，生豬價格每波動每公斤１元，養

殖行業收益將變動８００億元，可見生豬養殖行業是個高風險行業。



＊銀聯去年網絡轉接交易近９４萬億元＊



中國銀聯發布２０１７年最新交易數據顯示，去年銀聯網絡轉接交易金額９３﹒９萬億元，

同比增長２８﹒８％。

截至２０１７年末，銀聯受理網絡已延伸到全球１６８個國家和地區，覆蓋超過５１００萬

商戶、２５７萬台ＡＴＭ。「一帶一路」沿線國家和地區中，已有近６０個國家和地區可以使用

銀聯卡。

同時，銀聯手機閃付、銀聯二維碼支付等移動支付方式迅速普及，成為銀行卡產業升級的強

大動力。



＊華澤鈷鎳董事長遭終身禁入證券市場＊



中國證監會發布２０１８年１號市場禁入決定書，對華澤鈷鎳（深：０００６９３）董事長

王濤採取終身證券市場禁入措施，不得從事證券業務或者擔任上市公司董事、監事、高級管理人

員職務；對副董事長王應虎和財務總監郭立紅分別採取１０年、５年證券市場禁入措施。

中證監指，華澤鈷鎳、王濤、王應虎和郭立紅存在四大違規行為，包括未在年報中披露關聯

方非經營性佔用資金及相關的關聯交易情況；將無效票據入帳，年報存在虛假記載；未及時披露

資提供擔保等情況。



＊華為：料去年銷售收入按年增３０％＊



華為公布，預期去年銷售收入按年增長３０％至２３６０億元，旗下的ＨＵＡＷＥＩ及

Ｈｏｎｏｒ品牌智能手機全年發貨量達１﹒５３億部，全球市場份額突破１０％，穩佔市場前三

位，並繼續縮減與前兩位的距離。

華為消費者業務大中華區副總裁何鴻略表示，今年將會繼續在設計與技術上作出創新，亦會

在推動加入更多時尚流行元素，加強品牌效應。

另外，華為公布，即日起推出ＨＵＡＷＥＩ Ｍａｔｅ １０ Ｐｒｏ櫻粉金色，迎合情人

節市場，建議零售額為６３８０港元。



＊大灣區發展速度將較世界三大灣區快＊



德勤發表《從世界工廠到世界級灣區－－粵港澳大灣區發展建意》白皮書，認為粵港澳大灣

區將成為下一個世界級灣區。

德勤中國首席經濟學家許思濤表示，粵港澳大灣區發展空間龐大，但難以估計需要多久才可

達到世界三大灣區如日本東京灣區、美國紐約灣區及舊金山灣區的規模。

德勤中國「一帶一路」服務領導合夥人施能自稱，大灣區投資回報率一定比歐美地區低一點

，但應看重其中長線發展，不可全以歐美標準來看，所以可以暫時容忍較低回報率，同時亦視乎

風險管理。

德勤中國華南區主管合夥人周志賢則指，人才為大灣區重要一環，流向視乎何處薪酬較多，

而內地頂尖大學如清華、北大畢業生最多選擇深圳作為其工作地點，認為他們看到大灣區效應。

另外，他又認為，大灣區的發展速度定較世界其大三大灣區快。（ｊｙ）

