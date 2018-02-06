【全球大跌】滬綜指半日挫２％創板挫２﹒７％，成交增至近３千億

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美國股市大跌，收挫逾千點創６年半最大跌幅，亞太區股市

跟隨向下，滬綜指開市已跌１﹒９９％，其後反覆走低，惟在３４００點有支持，最低見過

３４０８點，半日跌２﹒１５％，報３４１２﹒５５點；深成指跌得急，中段起跌穿１０６００

點整數關口，半日收報１０５３６﹒４２點，跌２﹒７７％；創業板大跌２﹒７１％，報

１６４２﹒４９點。

中銀策略認為，Ａ股估值未有泡沫，而槓桿水平仍然可控，相信沒有急劇下調的風險。

人民銀行連續第九日暫停逆回購操作，累計在公開市場回籠１﹒２７萬億元（人民幣．下同

），兩市半日成交增加１４％，至２９４８億元。

大市無一板塊倖免，半日收市全線走低，其中，水泥、農林牧漁、地產及半導體股等領跌，

均挫３％以上。

重磅金融板塊全線向下，平保（滬：６０１３１８）挫３％，海通證券

（滬：６００８３７）跌２％，建行（滬：６０１９３９）及工行（滬：６０１３９８）亦跌約

２％。

不過，中央一號文件有望支持農村金融，部分中小銀行股有吸納，吳江銀行

（滬：６０３３２３）升近３％，而上日（５日）漲停的農業股新農開發（滬：６００３５９）

仍漲４％。

地產股跌幅較大，中房（滬：６００８９０）及中交地產（深：０００７３６）跌停，其中

，中交地產連續兩日跌停，金地（滬：６００３８３）挫近７％，萬科（深：０００００２）挫

３％。

發改委限制煤炭銷售及採購價格，上日（５日）護盤功臣之一的煤炭股亦要走低，兗煤

（滬：６００１８８）挫近５％，中煤（滬：６０１８９８）及神華（滬：６０１０８８）跌

１％至２％。

比特幣跌至約６２００美元，區塊鏈概念板塊連跌７日，科藍軟件（深：３００６６３）及

宣亞國際（深：３００６１２）一度跌停，半日齊挫８％。

國際金價上升，刺激資金流入金市避險，黃金概念股有追捧，為唯一上升的概念板塊，西部

黃金（滬：６０１０６９）高開後迅速升至漲停，而紫金礦業（滬：６０１８９９）一度高見過

５﹒５５元，創逾兩年半高，半日倒跌０﹒７％。（ｋｌ）

