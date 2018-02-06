  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/02/2018 11:38

【全球大跌】滬綜指半日挫２％創板挫２﹒７％，成交增至近３千億

　　《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美國股市大跌，收挫逾千點創６年半最大跌幅，亞太區股市
跟隨向下，滬綜指開市已跌１﹒９９％，其後反覆走低，惟在３４００點有支持，最低見過
３４０８點，半日跌２﹒１５％，報３４１２﹒５５點；深成指跌得急，中段起跌穿１０６００
點整數關口，半日收報１０５３６﹒４２點，跌２﹒７７％；創業板大跌２﹒７１％，報
１６４２﹒４９點。
　　中銀策略認為，Ａ股估值未有泡沫，而槓桿水平仍然可控，相信沒有急劇下調的風險。
　　人民銀行連續第九日暫停逆回購操作，累計在公開市場回籠１﹒２７萬億元（人民幣．下同
），兩市半日成交增加１４％，至２９４８億元。
　　大市無一板塊倖免，半日收市全線走低，其中，水泥、農林牧漁、地產及半導體股等領跌，
均挫３％以上。
　　重磅金融板塊全線向下，平保（滬：６０１３１８）挫３％，海通證券
（滬：６００８３７）跌２％，建行（滬：６０１９３９）及工行（滬：６０１３９８）亦跌約
２％。
　　不過，中央一號文件有望支持農村金融，部分中小銀行股有吸納，吳江銀行
（滬：６０３３２３）升近３％，而上日（５日）漲停的農業股新農開發（滬：６００３５９）
仍漲４％。
　　地產股跌幅較大，中房（滬：６００８９０）及中交地產（深：０００７３６）跌停，其中
，中交地產連續兩日跌停，金地（滬：６００３８３）挫近７％，萬科（深：０００００２）挫
３％。
　　發改委限制煤炭銷售及採購價格，上日（５日）護盤功臣之一的煤炭股亦要走低，兗煤
（滬：６００１８８）挫近５％，中煤（滬：６０１８９８）及神華（滬：６０１０８８）跌
１％至２％。
　　比特幣跌至約６２００美元，區塊鏈概念板塊連跌７日，科藍軟件（深：３００６６３）及
宣亞國際（深：３００６１２）一度跌停，半日齊挫８％。
　　國際金價上升，刺激資金流入金市避險，黃金概念股有追捧，為唯一上升的概念板塊，西部
黃金（滬：６０１０６９）高開後迅速升至漲停，而紫金礦業（滬：６０１８９９）一度高見過
５﹒５５元，創逾兩年半高，半日倒跌０﹒７％。（ｋｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道06/02/2018
【全球大跌】彭偉新：港股將跌穿50天線 大戶沽貨北水支持有限
生財有道06/02/2018
【全球大跌】港股開市暴瀉1216點 林鄭：港金融市場穩健
國際動態06/02/2018
三星繼承人李在鎔 改判緩刑獲釋
生財有道05/02/2018
【港股劇挫】百億北水湧入低吸 港股跌幅由近千收窄至356點
國際動態05/02/2018
美3大行 禁信用卡買虛擬幣
興證快訊05/02/2018
美息及美元走勢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
政是有心 ． 余君雋
不就是打入建制反建制 夠膽推港獨無膽認港獨 25
暢所欲妍 ． 屈穎妍
「害」人師表 12 新文章
What's On
【迎新年】十大新年禁忌你必須知！新年別注系列「紅」運當頭推介 1
小薯茶水間 NEW
【五個不能犯的錯】天天寫，都會寫出一封失禮的email？ 5
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活
玄來更精彩 ． 黃美雲
【開個靚頭】歲晚新春做乜嘢先會全年大吉？ 3
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 2
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 3
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休遇著大牛市
食療新意思 ． 陳沛思
【健脾化痰湯水】南瓜栗子粟米瘦肉湯 1
知‧解醫學 ． 姜素婷
「藥房」是騙錢的地方？社區藥劑師先天不足之謎 8
我家私房菜 ． 韋太
【新年好滋味】蒜香椒鹽豬柳 3
論盡中港台 ． 岑逸飛
律政司司長的說漏嘴 7
健康大晒 NEW
【未病先防】又冷又濕病毒肆虐 中醫教你3款預防流感湯水 4
台灣熱話 ． 姚超文
【人氣測試機】蔡英文「萬物當春、幸福共好」春聯負評不斷 5
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
是真跌嗎？
第一桶金 ． 方元
建立倉底 長期回報比hit and run 好
玩樂好去處
【健康精品超市】3低1高健康潮食區！減鹽+無糖+超級食物 1
拆解耳鼻喉 ． 黃德彰
【睡眠窒息症】最體貼的結婚禮物，就是解決鼻鼾問題 2
創業兵團
砵蘭街米芝蓮小店 8成名廚曾光顧
暢所欲妍 ． 屈穎妍
最佳投資，是買一個國家的未來 742
玩樂好去處
【灣仔新蒲點】全新3層日系雜貨店！集日本直送零食＋美容＋廚具＋Café於一身 1
立會透視鏡 ． 馬天娜
DQ姚周 政府迫不得已 106
我家私房菜 ． 韋太
【養血補身】薑汁紅棗糕 5
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018威威嘅生肖】兔仔行大運、馬仔時運高，蛇仔蛇女好風騷 1
小薯茶水間 NEW
【10大新興職業】出租大叔、電競家教、陪睡師……原來有呢啲工？ 6
鬆一鬆 ． 通通
【智商測試】4個「看起來簡單到爆」，但大家卻「完全解不出來的」超殺腦細胞謎題 2
What's On
【迎新年】十大新年禁忌你必須知！新年別注系列「紅」運當頭推介 1
足球俱樂部 ． 主教練
高價搶山齊士 摩連奴背後有何盤算
第一桶金 ． 方元
和女兒設計投資組合 期望5年50%回報 2
我要退休 ． 羅國森、曾智華
冇樓你咪望退休？！ 3
星座命理
願意為你捱苦的男人，來自這3個星座？ 3
我做Marketing ． Michael & Derek
【做marketing甚艱難】印刷出錯？唯有捱夜黐貼紙…… 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【最新乳癌消息】每星期2片午餐肉 乳癌風險增21%！ 2
「男」言之隱 NEW
男士陰莖硬度分4級 三高人士易不舉 2
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活
健康Video
【團年食得清淡啲】素盆菜試食 特色菇菌有肉感！ 4
抵玩自助遊
$3,800 快閃清邁4日 與大象共舞 嘆法式finedining
辦公室政治 ． 潘少權
【上司的無奈】遇上比自己慢的下屬，「等」他們把工作做完？ 4
健康大晒 NEW
【救腦三小時】5步簡單測試「腦中風」！必須了解的緊急應對措施 2
產品簡介

【etnet New Year Bonus賞你】ELEMENTS圓方‧如意吉祥利是封套裝

【etnet New Year Bonus賞你】 新城市廣場‧「LEGO® minifigures祝賀潮語利是封」賀年版及揮春

【etnet Bonus賞你】華懋集團九大商場「黃金牡丹‧利是封x揮春禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊