【全球大跌】滬綜指午後挫近３％失三千四，深成指大挫３﹒７％

《經濟通通訊社６日專訊》Ａ股市場午後跌幅擴大，滬綜指下午一開市已跌穿３４００點，

跌２﹒９％，報３３８８﹒２８點，深成指亦跌穿１０５００點，大跌３﹒７１％。

滬深３００指數跌２﹒９５％，創業板亦跌３﹒５７％。兩市超過８０股跌停。

上海Ｂ股跌２﹒３９％，深圳Ｂ股跌２﹒６２％。（ｋｌ）

