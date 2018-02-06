《經濟通通訊社６日專訊》Ａ股市場午後跌幅擴大，滬綜指下午一開市已跌穿３４００點，
跌２﹒９％，報３３８８﹒２８點，深成指亦跌穿１０５００點，大跌３﹒７１％。
滬深３００指數跌２﹒９５％，創業板亦跌３﹒５７％。兩市超過８０股跌停。
上海Ｂ股跌２﹒３９％，深圳Ｂ股跌２﹒６２％。（ｋｌ）
06/02/2018 13:12
【全球大跌】滬綜指午後挫近３％失三千四，深成指大挫３﹒７％
《經濟通通訊社６日專訊》Ａ股市場午後跌幅擴大，滬綜指下午一開市已跌穿３４００點，
跌２﹒９％，報３３８８﹒２８點，深成指亦跌穿１０５００點，大跌３﹒７１％。
滬深３００指數跌２﹒９５％，創業板亦跌３﹒５７％。兩市超過８０股跌停。
上海Ｂ股跌２﹒３９％，深圳Ｂ股跌２﹒６２％。（ｋｌ）
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