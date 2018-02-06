【全球大跌】滬指挫３﹒３５％創近兩年最大單日跌幅，創板瀉５％

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股大瀉，收挫逾千點創６年半最大跌幅，亞太區股市跟隨

向下，滬綜指開市已跌１﹒９９％，其後持續走低，最低見過３３６４點，收市挫３﹒３５％，

創近兩年來最大單日跌幅，報３３７０﹒６５點，失守３４００點，為上月４日以來最低；深成

指午後一度跌穿１０４００點，最終收報１０３７７﹒６１點，挫４﹒２３％，創逾兩年最大單

日跌幅；創業板跌得最傷，尾市跳水，失守１６００點，收報１５９８點，大瀉５﹒３４％，亦

是逾兩年最大單日跌幅。

中銀策略認為，Ａ股估值未有泡沫，而槓桿水平仍然可控，相信沒有急劇下調的風險。

資金出逃，兩市全日成交急增２５％，至５５９６億元（人民幣．下同），值得注意的是，

北水再走資，滬、深股通共流出９６﹒６４億元，當中有７３﹒６６億元來自滬股通，連續７日

流出兼創逾兩年半高，深股通流出２２﹒９８億元，為開通以來流出量最多。

大市無一板塊倖免，航空、軟件、水泥、農林牧漁、石油、半導體及地產股等領跌，均挫４

％以上，兩市有３０１５隻股份下跌，佔總Ａ股數目的８６％，當中有４７８隻跌停。



＊兩市有近４８０股跌停＊



次新股重挫，總共有約１２０隻跌停，包括莊園牧場（深：００２９１０）、中科訊息（深

：３００６７８）及建科院（深：３００６７５）等，而中科創達（深：３００４９６）等逾１

０隻晶片股亦跌停。比特幣跌至約６２００美元，區塊鏈概念板塊連跌７日，遠光軟件（深：０

０２０６３）、優博訊（深：３００５３１）及宣亞國際（深：３００６１２）等逾１０股同樣

跌停。

地產股跌幅亦較大，中房（滬：６００８９０）、中交地產（深：０００７３６）等逾１０

股跌停，其中，中交地產連續兩日跌停，北辰（滬：６０１５８８）挫６％，萬科

（深：０００００２）挫３％。

重磅金融板塊全線向下，中信証券（滬：６０００３０）一度挫６％，收市挫５％，建行（

滬：６０１９３９）挫近４％，國壽（滬：６０１６２８）挫約３％。

中央一號文件有望支持農村金融，部分中小銀行股有吸納，成都銀行（滬：６０１８３８）

上市第五日繼續漲停，累漲１﹒１倍，吳江銀行（滬：６０３３２３）升１％，而上日（５日）

漲停的農業股新農開發（滬：６００３５９）仍漲４％。

國際金價上升，刺激資金流入金市避險，黃金概念股有追捧，為跌幅最小的概念板塊，西部

黃金（滬：６０１０６９）高開後迅速升至漲停，中金黃金（滬：６００４８９）及山東黃金（

滬：６００５４７）升２％。（ｋｌ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１４８﹒８９ －２﹒９３



上證綜合指數 ３３７０﹒６５ －３﹒３５ ３１８８﹒００

深證綜合指數 １７２６﹒０９ －４﹒４４ ２４０８﹒００



上證Ｂ股指數 ３２７﹒８４ －３﹒１４ ４﹒３５

深證Ｂ股指數 １１４４﹒７６ －２﹒９６ １﹒９１



上證１８０指數 ９１２０﹒７６ －２﹒５９

上證３８０指數 ５１０１﹒８０ －５﹒０２



深證成份指數 １０３７７﹒６１ －４﹒２３

中小創新指數 ２０４０﹒３２ －４﹒６０

深圳創業板指數 １５９８﹒１２ －５﹒３４

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