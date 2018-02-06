【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１４４點子，報６﹒２７８３

《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒２７８３，較

上個交易日４時３０分收盤價跌１４４點子。全日在６﹒２７００至６﹒３０２７之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２０４點子，報６﹒２９１４。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３０７２，較上個交易日貶５３點子，連跌兩日。

（ｊｙ）

