《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒２７８３，較
上個交易日４時３０分收盤價跌１４４點子。全日在６﹒２７００至６﹒３０２７之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２０４點子，報６﹒２９１４。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３０７２，較上個交易日貶５３點子，連跌兩日。
（ｊｙ）
06/02/2018 16:55
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１４４點子，報６﹒２７８３
《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒２７８３，較
上個交易日４時３０分收盤價跌１４４點子。全日在６﹒２７００至６﹒３０２７之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２０４點子，報６﹒２９１４。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３０７２，較上個交易日貶５３點子，連跌兩日。
（ｊｙ）
|生財有道06/02/2018
【全球大跌】港股大跌逾1600點 是調整還是轉勢?
|生財有道06/02/2018
【全球大跌】龐寶林：美股借加息升溫正常調整 候低吸通脹受惠股
|生財有道06/02/2018
【全球大跌】彭偉新：港股將跌穿50天線 大戶沽貨北水支持有限
|生財有道06/02/2018
【全球大跌】港股開市暴瀉1216點 林鄭：港金融市場穩健
|國際動態06/02/2018
三星繼承人李在鎔 改判緩刑獲釋
|生財有道05/02/2018
【港股劇挫】百億北水湧入低吸 港股跌幅由近千收窄至356點
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰