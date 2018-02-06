《經濟通通訊社６日專訊》全球股市重挫，虛擬貨幣市場亦受拖累，據ＧＤＡＸ平台，比特
幣已跌破６０００美元大關，２４小時內跌幅超過２８％，比特幣去年１２月曾達１８６７４美
元，至今距離高位已急插逾７０％。（ｅｎ）
06/02/2018 13:21
【代幣風暴】比特幣價格跌破６０００美元
《經濟通通訊社６日專訊》全球股市重挫，虛擬貨幣市場亦受拖累，據ＧＤＡＸ平台，比特
幣已跌破６０００美元大關，２４小時內跌幅超過２８％，比特幣去年１２月曾達１８６７４美
元，至今距離高位已急插逾７０％。（ｅｎ）
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