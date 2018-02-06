【代幣風暴】比特幣價格跌破６０００美元

《經濟通通訊社６日專訊》全球股市重挫，虛擬貨幣市場亦受拖累，據ＧＤＡＸ平台，比特

幣已跌破６０００美元大關，２４小時內跌幅超過２８％，比特幣去年１２月曾達１８６７４美

元，至今距離高位已急插逾７０％。（ｅｎ）

