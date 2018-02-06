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06/02/2018 11:26

【代幣風暴】比特幣價格急跌逾２０％至６２００美元附近

　　《經濟通通訊社６日專訊》全球股市重挫，亦殃及虛擬貨幣市場。數字貨幣交易平台
Ｂｉｔｓｔａｍｐ最新顯示，比特幣價格急跌逾２０％至６２００美元附近。
　　「新末日博士」魯比尼稍早稱，比特幣是人類史上最大泡沫，價格將崩盤歸零。以去年１２
月中創新高的１９５１１美元計，比特幣在不到２個月的時間內，跌幅已高達６８％。（ｊｙ）

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