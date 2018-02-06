【全球大跌】彭偉新：港股將跌穿５０天線，大戶沽貨北水支持有限

《經濟通通訊社記者李靜儀５日報道》美股連日重創，道指昨晚大跌１１７５點，成為史上

最大單日跌幅，幾乎蒸發過去一個月的累計升幅。亞洲區股市亦全線下挫，日經插逾１０００點

，滬指跌２％直逼３４００。港股未能倖存，跟隨外圍走軟，今早開市後維持逾１１００點跌幅

，更一度低見３０７１３點跌１５３２點或４﹒８％，穿十天線（約３２５４４點）及二十天線

（約３２１９９點），距離五十天線（約３０５９３點）僅百餘點差距。



＊今日難如昨日低位大幅反彈＊



京華山一研究部主管彭偉新對《經濟通通訊社》表示，恆指於去年１１月調整時曾穿當時五

十天線，料這次跌勢亦最少以此作為參考，惟不擔心跌穿百天線約三萬點水平。

港股昨日午後南下「北水」迅速流入本港，滬深淨流入１０２﹒３４億人幣，是深港通開通

以來「北水」最多的一日，港股跌幅收窄六成至逾３００點收市。對於「北水救市」，彭偉新則

認為北水對港股的支持有限，昨日收市競價交易可見，所有大價股也在沽盤。在散戶入貨，大戶

沽貨退市的形勢下，港股今日像昨日般低位大幅反彈並不樂觀。他續指出，現時實在無法估計港

股短期走勢，在外圍影響下，無法從技術調整的層面作推測。



＊內銀股、騰訊不宜現時入市＊



彭偉新認為，投資者不應於現階段入市，外圍因素拖累下港股走向仍不明朗，並未見利好因

素支持港股「企穩」。雖然今年內銀股獲看好，但現時內銀股亦是大戶沽盤主要對象之一，強調

不宜現時急於入市。他認為可以透過大戶對重磅股騰訊（００７００）及內銀股，如建行

（００９３９）等的沽貨情況作為入市時機的參考，待大戶對放貨跡象減退，港股才會機會開始

回穩。

