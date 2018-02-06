《日入而息》騰訊中移動等加入國指，全球冧市港股暴瀉１６４９點

《今天重點》﹡恆生國企指數加入騰訊、中移動及中信股份等１０隻紅籌及民企；九倉置業

取代九倉成恆指成份股，成份股數目恢復至５０隻

﹡金管局推虛擬銀行諮詢，料５月發新指引；虛擬銀行主要從事零售業務，資

本要求不少於３億元；匯豐指虛擬銀行推動創新，將不斷投資數碼服務

﹡香港電訊（０６８２３）去年溢利為５０﹒９７億元升４％，末期派

３６﹒７５仙；香港電訊去年電訊服務收益增２％，流動ＡＲＰＵ微跌至

２３２元；香港電訊指高頻譜成本最終會轉嫁給消費者，應全面開放頻譜使

用

﹡林鄭指香港金融市場穩健，投資要量力而為

﹡深股通全日流出２２﹒９８億元，為開通以來流出量最多；滬股通流出

７３﹒６６億，連續７日流出兼創兩年半最高



《即日市況》﹡港股暴瀉１６４９點，收報３０５９５曾穿五十天線



《深滬股市》﹡滬指挫３﹒３５％創近兩年最大單日跌幅，創板瀉５％



《美元匯價》﹡恐慌情緒升美元受惠，伺低吸非美貨幣；歐元最新報１﹒２４０５╱０８，

日圓最新報１０９﹒０２╱０５



《公司業績》﹡中航（００１６１）純利料減３８６３萬，因附屬計提壞帳

﹡香港電訊（０６８２３）去年溢利為５０﹒９７億元升４％，末期派

３６﹒７５仙；香港電訊去年電訊服務收益增２％，流動ＡＲＰＵ微跌至

２３２元



《公司資訊》﹡中駿置業（０１９６６）１月合同銷售額逾４１億人幣，按年升１﹒２３倍

﹡倩碧（０８３６７）今起招股，入場費３３３３元

﹡興華港口（０１９９０）收股選擇程序已截止，下周一介紹方式上市

﹡威靈控股（００３８２）美的集團私有化提請獲批，２０日起撤銷上市

﹡澳能建設（０１１８３）昨截孖展，傳逾２９倍超購

﹡香港資源（０２８８２）折讓近１５％配股，淨籌２３００萬元

﹡華信金融投資（０１５２０）擬為新絲路歐洲提供投資諮詢服務

﹡華為料去年銷售收入按年增３０％至２３６０億元人民幣；擬今年於港開專

門店，將推１０款新產品，續努力拓美國市場

﹡華寶（００３３６）分拆華寶香精擬發６１５９萬股Ａ股

﹡陽光油砂（０２０１２）折讓近１０％配股，淨籌約２９７６萬元

﹡匯隆控股（０８０２１）收購資產管理業務，涉資４５００萬元



《國企紅籌》﹡金茂（００８１７）１月已購物業銷售逾１５１億元人幣，按年升２﹒７倍

﹡中海油（００８８３）宣布Ｓｔａｍｐｅｄｅ油田投產

﹡中銀香港（０２３８８）推定息按揭計劃，定息期一或兩年，首年定息

１﹒６８％

﹡招商局港口（００１４４）向母企悉售深Ａ赤灣，收益近３９億；３８億購

澳洲Ｐｏｒｔ ｏｆ Ｎｅｗｃａｓｔｌｅ股權

﹡交行（０３３２８）旗下交銀投資與海通證券（０６８３７）等簽合作協議

，推動債轉股項目落地

﹡中海外（００６８８）１月合約物業銷售額２５８億，按年升３０％

﹡中海外宏洋（０００８１）１月銷售額３２﹒２５億，增長１﹒６倍

﹡遠洋集團（０３３７７）１月協議銷售額升８３％至３５﹒２億元人民幣

﹡中國海外發展（００６８８）１月收購四幅地，涉資１１３﹒３億元人民幣

﹡中信証券（０６０３０）１月非合併淨利潤增１﹒３倍至逾６億元人民幣



《神州民企》﹡盛大遊戲獲騰訊（００７００）入股，交易細節待進一步披露

﹡永達汽車（０３６６９）發５億元人民幣超短期融資券

﹡陽光１００中國（０２６０８）擬合併發行２０２０年美元優先票據

﹡吉利汽車（００１７５）１月總銷量較去年同期增長約５１％

﹡中國恆大（０３３３３）１月銷售額６４３億元人民幣，按年升７３％

﹡世茂房地產（００８１３）１月合約銷售額升９６％至１００億元人民幣



《中國要聞》﹡Ａ股公司臨時停牌數量驟增，分析料避免閃崩

﹡春節國內旅遊市場料達３﹒８５億人次，增１２％

﹡商務部表示春節黃金周料零售餐飲實現銷售額逾９０００億元

﹡報告指今年社會消費品零售總額或破４０萬億大關

﹡中證監１號決定書，華澤鈷鎳董事長終身禁入證券市場

﹡銀聯表示去年網絡轉接交易金額近９４萬億，增２９％

﹡發改委限煤價每噸７５０元，中煤等保供應春節不放假

﹡人行逆回購九連停，淨回籠８００億元；人行提今年工作９大任務，首推保

持貨幣政策穩健中性

﹡中保監表示落實人身保險從嚴從實監管

﹡上海上周一手樓成交逾２０萬平方米，供應大幅下滑

﹡上海去年智能製造產品同比增長３３﹒１％

﹡上期所表示１月共處理異常交易行為６０宗

﹡交行表示不動產投資城市分化加大，家庭財務景氣創新高

﹡南京首次純租賃土地拍賣，５幅地塊均底價成交

﹡北京互金協會表示部分跨境虛擬貨幣平台面臨被取締風險

﹡外匯局表示重視匯率風險管理，提升跨境投資便利化水平

﹡第四批３９６個ＰＰＰ示範項目確定，涉資７５８８億

﹡海航１７億元信托據報無法按期兌付，中信為受托人

﹡新華社表示網遊企業須負主體責任，勿片面追求經濟效益



《寶島快訊》﹡台股收市大挫５％險守１０４００點，成交急增８８％

﹡台股臨年線保衛戰，台灣維穩基金稱目前沒有進場條件



《其他消息》﹡林鄭月娥及張建宗對饒宗頤逝世表示哀悼；饒宗頤離世，林鄭稱與饒公關係

密切，正接觸其家人

﹡林鄭月娥承諾下個財政年度對醫管局的撥款必定會增加；若未來有需要會考

慮修例釐清參選資格；香港金融市場穩健，投資要量力而為

﹡公民廣場案終極上訴，周永康稱以審慎的心情面對判決；三子上訴得直，馬

道立稱不應以新判刑指引追溯本案；羅冠聰稱港民主運動輸一仗，因終院全

接納新量刑標準

﹡金管局推虛擬銀行諮詢，料５月發新指引；虛擬銀行主要從事零售業務，資

本要求不少於３億元

﹡報道稱同股不同權不設「日落」條款料吸引科企

﹡港珠澳大橋管理局表示主體工程已完成並交付驗收

﹡深股通全日流出２２﹒９８億元，為開通以來流出量最多；滬股通流出

７３﹒６６億，連續７日流出兼創兩年半最高

﹡Ｄｅｌｌ ＥＭＣ推數據中心解決方案，促進本地數碼轉型

﹡德勤表示粵港澳大灣區或成下個世界級灣區，發展較世界三大灣區快

﹡Ｓｗｅｅｔｂｒｉｄｇｅ推雙代幣區塊鏈，抵押虛擬貨幣獲零息貸款

﹡世邦魏理仕料今年甲級寫字樓及街舖租金保持平穩

﹡黑莓轉型，繼續布局亞洲市場，聚焦安全及物聯網市場

﹡中原表示年初至今樓價升近２％，首季ＣＣＬ料１７５點

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