《日出而作》道指大幅波動收升５６７點，台灣花蓮６﹒４級地震

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４９１２．７７ 升 ５６７．０２點╱２．３３％

標普５００ ２６９５．１４ 升 ４６．２０點╱１．７４％

納斯達克 ７１１５．８８ 升 １４８．３６點╱２．１３％

倫敦富時１００ ７１４１．４０ 跌 １９３．５８點╱２．６４％

法蘭克福ＤＡＸ １２３９２．６６ 跌 ２９４．８３點╱２．３２％

巴黎ＣＡＣ４０ ５１６１．８１ 跌 １２４．０２點╱２．３５％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．６３，歐元兌美元１．２３８３



《最新資訊》﹡蘋果將在內蒙建中國第二個ｉＣｌｏｕｄ數據中心

﹡迪士尼上季盈利勝預期，受惠主題樂園業務表現理想

﹡通用汽車第四季轉盈為虧４９億美元，仍勝市場預期

﹡４新盤上月申預售，涉千伙減７成

﹡去年６８９１伙細戶落成，１８年新高

﹡其士旗下馬頭角津匯加推３９伙，個別提價８％

﹡粉嶺高球場發展，兩方案公眾諮詢

﹡美元再走強油價續軟，金價連跌三日

﹡據報律師勸特朗普拒絕米勒問話

﹡美股急彈，道指波幅逾一千點，美債價上漲

﹡美股回升，美元縮減早盤升幅

﹡花蓮６﹒５級地震已致２人遇難２００多人受傷

﹡莊士機構（００３６７）標售深水？步陞商廈，估值約６億

﹡德拉吉正研虛擬貨幣對銀行資產負債表影響

﹡伯明翰（２３０９）料中期虧損顯著增，球員費用上升

﹡漢華專業服務（０８１９３）料首三季錄得重大虧損

﹡樂亞國際（０８１９５）料首三季錄得虧損

﹡亞洲股市回升，日股現漲逾３％，韓股澳股同造好

﹡復星國際（００６５６）昨回購２００萬股，總代價３３５８萬元

﹡添利（０００９３）：控股股東訂立商業合作，集團沒有參與

﹡朗廷（０１２７０）去年可分派收入跌近１３％，每單位派１１﹒１仙

﹡永利澳門（０１１２８）開市前停牌，暫未悉原因

﹡金界（０３９１８）全年賺２﹒５５億美元升３９％，息１﹒４５美仙



《國企紅籌》﹡騰訊（００７００）獲麥格理維持４５０元，交銀升石藥目標３８％

﹡港股暴瀉，８０億北水湧港掃匯控（００００５）內銀平保（０２３１８）

沽港交所（００３８８）

﹡華泰六八八六（０６８８６）１月淨利５億人幣，按年增１﹒１倍

﹡高雅光學（００９０７）進軍內地電影，盼尋利潤新增長點



《神州民企》﹡中國消防（００４４５）折讓近４％配股，淨籌２﹒４億元

﹡首控集團（０１２６９）獲納入港股通指數，斥１﹒７億人幣購河南旅遊商

業項目



《中國要聞》﹡上海將升級「互聯網＋」旅遊服務，建旅遊大數據中心

﹡陸家嘴籌建全球資管聯合會，管理規模逾３０萬億美元

﹡報告料今年跨境電商交易規模增至９萬億，增速料放緩

﹡離岸人幣漲至「８．１１」來最高，因市場信心大增

﹡騰訊雲夥創夢天地強化手遊

﹡旅遊局公布去年旅遊總收入５﹒４萬億元，增１５％

