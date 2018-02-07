【全球反彈】內房股遭拋售，港股調頭倒跌３點，國指更挫１３５點

《經濟通通訊社７日專訊》內房股遭拋售，中海外（００６８８）、潤地（０１１０９）及

碧桂園（０２００７）齊齊倒跌近３％，拖累港股升幅全銷，由今早最多反彈８７７點，轉為最

新調頭倒跌３點，報３０５９２，主板成交１４６１﹒４６億元。

有分析指，今年房地產信貸將會緊上加緊，因銀行信貸資金或會先流向普惠金融等領域，而

內地一線城市首套房按揭利率持續上升，地產股跌幅領先，中證房地產指數盤中一度重挫

４﹒９％，創２０１６年１２月以來最大跌幅。上證綜合指數報３３１０﹒８４，跌５９﹒８２

點或跌１﹒７７％，成交２２８６﹒７１億元人民幣。國指更挫１３５點報１２５５１。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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碧桂園 （０２００７） １４﹒０６元 跌３﹒０３％

華潤置地（０１１０９） ２９﹒１０元 跌３﹒００％

中海外 （００６８８） ２７﹒６０元 跌２﹒９９％

工商銀行（０１３９８） ６﹒８３元 跌１﹒０１％

中國銀行（０３９８８） ４﹒３４元 跌０﹒６９％

建設銀行（００９３９） ８﹒２７元 跌０﹒６０％

中國平安（０２３１８） ８４﹒１０元 跌０﹒３０％

騰訊控股（００７００） ４１９﹒６０元 升２﹒３４％

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