【全球反彈】港股曾倒挫１７４點至３０４２０，跌穿昨日最低位

《經濟通通訊社７日專訊》內房股沽壓一發不可收拾，拖累港股午後最多倒挫１７４點至

３０４２０，跌穿昨日３０５７８點之最低位。若由今日最高位計，高低波幅達到１０５１點。

港股最新仍走低１１７點或跌０﹒３８％，現報３０４７８，再跌穿５０天線

（約３０６０２），主板成交１５５８﹒５３億元。

上證綜合指數報３３１５﹒８３，跌５４﹒８３點或跌１﹒６３％，成交２４２６﹒１０億

元人民幣。國指跑輸大市，大幅走低１９４點報１２４９２。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海外 （００６８８） ２７﹒１０元 跌４﹒７５％

碧桂園 （０２００７） １３﹒８４元 跌４﹒５５％

華潤置地（０１１０９） ２８﹒７０元 跌４﹒３３％

中石油 （００８５７） ５﹒６６元 跌２﹒５８％

工商銀行（０１３９８） ６﹒７７元 跌１﹒８８％

建設銀行（００９３９） ８﹒２１元 跌１﹒３２％

中國平安（０２３１８） ８３﹒６５元 跌０﹒８３％

港交所 （００３８８） ２６９﹒００元 升０﹒８２％

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