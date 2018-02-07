【全球反彈】內房股受壓，港股午市初段僅漲１８６點報３０７８１

《經濟通通訊社７日專訊》恆指現報３０７８１，升幅收窄至１８６點，主板成交１３１８

﹒２９億元。國企指數報１２６９３點，上升６點。

美國股市周二（６日）尾市強勁反彈，三大指數終見回升，道指收復部分失地，高收５６７

點至２４９１２點。環球股市均見反彈下，港股今早亦跟隨外圍高開７８２點報３１３７８，在

各大藍籌全盤反彈下升幅一度拉高至８７７點，最高見３１４７２點，惟臨近午收Ａ股倒跌，拖

累港股升幅收窄至２８０點報３０８７６，再次失守三萬一水平。

港股半日最終以升３８６點收市，升幅１﹒２６％，報３０９８１點。滬指跌４１點或１﹒

０５％，報４１０５點。

有分析指，內地地產信貸將收緊，潤地（０１１０９）現價下跌２％，報２９﹒４元；成交

約３２２５萬股，涉資９﹒８９億元。中海外（００６８８）跌１﹒７６％，報２７﹒９５元。

其他藍籌股表現，九倉（００００４）跌３﹒５１％，報２８﹒８５元；成交約１２５６萬

股，涉資３﹒７１億元，暫為最差藍籌。騰訊（００７００）升２﹒９３％，報４２２元。友邦

（０１２９９）上升０﹒９８％，報６１﹒６元。

建行（００９３９）上升０﹒７２％，報８﹒３８元。港交所（００３８８）上升１﹒８７

％，報２７１﹒８元。吉利（００１７５）下跌０﹒２２％，報２２﹒２５元。

平保（０２３１８）上升０﹒８３％，報８５﹒０５元。銀娛（０００２７）上升２％，報

６６﹒２元。（ｆｆ）

