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即市新聞

07/02/2018 16:54

《盤後部署》農曆新年前難翻身，港股３００００至３１５００上落

　　《經濟通通訊社７日專訊》港股昨日（６日）經歷大跌市，單日下跌１６４９點或
５﹒１１６％，為史上第二大單日點數跌幅。華爾街股市隔晚終見反彈，道指大幅收高５６７點
。港股今早跟隨高開７８２點報３１３７８，一度升８７７點高見３１４７２，多個上日重創的
板塊，如內房、內銀等在初段亦見反彈。惟其後大市再度乏力，內房股急現回吐，港股升幅全消
，在午後更曾倒跌３０３點報３０２９２點。最終收報３０３２３點，下跌２７２點
或０﹒８９％，全日上下波幅達１１８０點。主板成交２１８３﹒３７億元，比上日減少
１５﹒３８％。
　　國指收報１２４３３點，跌２５３點或２％。滬指報３３０９點，跌６１點或１﹒８２％。

＊昨日急插千六點沒有心理準備＊

　　港股在先前的升浪中，短時間內已累升一個非常誇張的水平，相信市場絕對已有心理準備，
大市會出現每次幾百點的調整，但大概未有人能估計到，會是像昨日那樣，一次過瀉１６００多
點，因此市場出現大量恐慌性拋售。
　　今早港股跟隨外圍反彈，原本以為港股能收復部分失地，怎料半日升幅已消去近５００點，
在午後更曾倒跌過３０３點，今早的升市氣良好氣氛已不復見。
　　即將踏入農曆新年長假期，北水固然準備放假，而投資者入市意欲亦會變得謹慎，港股在此
期間難望翻身，更不要說向上突破。再者，外圍股市未算完全回穩，預計在農曆新年前會維持表
現反覆，港股初步會在３００００點至３１５００內上落。

＊瑞信籲股民減持高估值科技股＊

　　瑞信發表研究報告，表示美股的調整對港股的影響，已經由風險警報演變成實際的威脅，更
認為雖然港股經歷急瀉過千點，但現水平仍高於其全年目標２８０００，反映大市或許仍有下跌
空間。瑞信建議投資者減持高估值的科技股，及與美國市場相關的股份，例如消費股等板塊。
　　事實上，不計算投資者鍾情的騰訊（００７００），市場由去年年底至今，對科技股的熱情
已不如以往般熱烈，此前升市亦未有和相關板塊有太大關連，在現時相對不穩的市況下，的確不
宜選擇買入相關股份。
　　騰訊的表現和大市走勢相當貼近，因此近日所承受的沽壓料會持續，投資者宜根據自己風險
承受能力，設定入市的價位再作部署。（ａｌ）

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