《盤後部署》農曆新年前難翻身，港股３００００至３１５００上落

《經濟通通訊社７日專訊》港股昨日（６日）經歷大跌市，單日下跌１６４９點或

５﹒１１６％，為史上第二大單日點數跌幅。華爾街股市隔晚終見反彈，道指大幅收高５６７點

。港股今早跟隨高開７８２點報３１３７８，一度升８７７點高見３１４７２，多個上日重創的

板塊，如內房、內銀等在初段亦見反彈。惟其後大市再度乏力，內房股急現回吐，港股升幅全消

，在午後更曾倒跌３０３點報３０２９２點。最終收報３０３２３點，下跌２７２點

或０﹒８９％，全日上下波幅達１１８０點。主板成交２１８３﹒３７億元，比上日減少

１５﹒３８％。

國指收報１２４３３點，跌２５３點或２％。滬指報３３０９點，跌６１點或１﹒８２％。



＊昨日急插千六點沒有心理準備＊



港股在先前的升浪中，短時間內已累升一個非常誇張的水平，相信市場絕對已有心理準備，

大市會出現每次幾百點的調整，但大概未有人能估計到，會是像昨日那樣，一次過瀉１６００多

點，因此市場出現大量恐慌性拋售。

今早港股跟隨外圍反彈，原本以為港股能收復部分失地，怎料半日升幅已消去近５００點，

在午後更曾倒跌過３０３點，今早的升市氣良好氣氛已不復見。

即將踏入農曆新年長假期，北水固然準備放假，而投資者入市意欲亦會變得謹慎，港股在此

期間難望翻身，更不要說向上突破。再者，外圍股市未算完全回穩，預計在農曆新年前會維持表

現反覆，港股初步會在３００００點至３１５００內上落。



＊瑞信籲股民減持高估值科技股＊



瑞信發表研究報告，表示美股的調整對港股的影響，已經由風險警報演變成實際的威脅，更

認為雖然港股經歷急瀉過千點，但現水平仍高於其全年目標２８０００，反映大市或許仍有下跌

空間。瑞信建議投資者減持高估值的科技股，及與美國市場相關的股份，例如消費股等板塊。

事實上，不計算投資者鍾情的騰訊（００７００），市場由去年年底至今，對科技股的熱情

已不如以往般熱烈，此前升市亦未有和相關板塊有太大關連，在現時相對不穩的市況下，的確不

宜選擇買入相關股份。

騰訊的表現和大市走勢相當貼近，因此近日所承受的沽壓料會持續，投資者宜根據自己風險

承受能力，設定入市的價位再作部署。（ａｌ）

