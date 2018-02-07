《異動股》九倉被剔出藍籌跌近２％，國指股新貴眾安在綫升逾４％

《經濟通通訊社７日專訊》九龍倉集團（００００４）被剔出藍籌，由九龍倉置業

（０１９９７）代替，前者現價跌１﹒６７２％，報２９﹒４０元，成交約１４３萬股，涉資

４２３２萬元；後者亦跌０﹒５９％報５１元。

恆指公司公布最新季檢結果，九龍倉置業將取代未分拆之九倉集團的恆生指數成分股地位，

而餘下九龍倉集團將從恆生指數剔除。恆指成分股數目將恢復至５０隻，３月５日生效。

另外，恆指公司公布１０隻紅籌股及民營企業納入國企指數，會分五個階段加入，為期１２

個月。所有變更將於３月５日起生效。

符合所有挑選準則的首１０隻紅籌股及民營企業包括騰訊（００７００）、中海油

（００８８３）、中移動（００９４１）、潤地（０１１０９）、中信（００２６７）、粵海投

資（００２７０）、中國燃氣（００３８４）、恆安（０１０４４）、石藥（０１０９３）及申

洲國際（０２３１３）。

另外，國指之Ｈ股成份股將加入眾安在綫（０６０６０），剔除中鐵建（０１１８６），Ｈ

股成分股數目將增加至５０隻。眾安在綫升４﹒３０％，報６６﹒７５元。

現時，恆生指數報３１３９６，升８００點或升２﹒６２％，主板成交１７７﹒７７億元。

國企指數報１３１０１，升３﹒２７％或４１４點。



表列國指成分股變動相關股份股價表現：



股份（編號） 現價 變幅

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納入股份：

中信股份（００２６７） １１﹒５４０元 升２﹒１２４％

粵海投資（００２７０） １１﹒７８０元 升２﹒６１３％

中國燃氣（００３８４） ２３﹒６５０元 升２﹒３８１％

騰訊控股（００７００） ４３２﹒６００元 升５﹒５１２％

中海油 （００８８３） １１﹒９６０元 升１﹒８７４％

中國移動（００９４１） ７８﹒３００元 升０﹒５７８％

恆安國際（０１０４４） ７５﹒２００元 升１﹒７５９％

石藥集團（０１０９３） １６﹒６６０元 升５﹒０４４％

華潤置地（０１１０９） ３１﹒６００元 升５﹒３３３％

申洲國際（０２３１３） ７５﹒９５０元 升４﹒６８６％

眾安在綫（０６０６０） ６６﹒７５０元 升４﹒２９７％



剔出股份：

中國鐵建（０１１８６） ８﹒９８０元 升０﹒３３５％

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（ｅｃ）

