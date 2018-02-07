《異動股》吉利（１７５）現反彈６％暫冠藍籌，上月總銷量增五成

《經濟通通訊社７日專訊》吉利汽車（００１７５）現價上升６﹒０５％，報２３﹒６５元

，暫冠藍籌；主動買盤５５％；成交約１９７３萬股，涉資４﹒６５億元。

公司宣布，今年１月之總銷量創另一歷史新高達１５﹒５０８９萬部，較去年同期增長約

５１％，並達至集團今年全年銷量目標１５８萬部之１０％。

集團今年１月之出口量按年增長６％至１０５４部。於今年１月，集團於中國市場之總銷量

為１５﹒４０３５萬部（包含本集團擁有５０％權益之合營企業所銷售領克品牌汽車的銷量），

較去年同期增長約５２％。

交銀國際最新維持其３５元目標價，及評級「買入」不變；中金最新則削其目標１９﹒４％

至２７元，維持「買入」。

現時，恆生指數報３１３６８，上升７７３點或上升２﹒５３％，主板成交２２０﹒９６億

元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） ２３﹒６５元 上升６﹒０５％

五菱汽車（００３０５） ０﹒５７元 上升１﹒７９％

東風集團（００４８９） ９﹒９５元 上升３﹒１１％

華晨中國（０１１１４） １９﹒４６元 上升１﹒２５％

比亞迪 （０１２１１） ６９﹒７５元 上升３﹒８７％

北京汽車（０１９５８） １１﹒２２元 上升３﹒８９％

廣汽集團（０２２３８） １７﹒４４元 上升２﹒２３％

長城汽車（０２３３３） ９﹒１５元 上升３﹒５１％

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（ａｌ）

