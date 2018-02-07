【全球反彈】高盛：股市暴跌為牛市技術回調，予中港股市增持評級

《經濟通通訊社７日專訊》高盛中國首席策略分析師劉勁津於記者會表示，近日港股股市暴

跌，純屬牛市技術性回調，並無下行跡象，又指中港股市過去一年多已累積較大升幅，但尚未有

明顯回調，但今次因流動性因素調整為健康發展。他相信，回調仍然會持續一段時間，但今年流

動性及基本面仍然是正面，因此予中港股市「增持」評級。

他提到，南下資金對港股影響性加大，預計今年由內地到香港淨買入達到５００億美元。他

又指，國際投資者對中港股市看法有所改變，因而增加資產配置對股市有支持。他提到，Ａ股料

於６月「入摩」，預期未來５至１０年流入內地Ａ股的資金達到２０００億美元。

該行看好中資金融及地產股，包括銀行、保險及券商，預期上述板塊企業盈利或會優於市場

預期。另外，該行看好「新中國概念股」，包括科技、健康及教育，認為基本面持續好轉，劉氏

解釋，偏好銀行股主要由於淨息差持續錄得改善，資產質素提升，以及貸款增長穩健。

他提到，港股對內地投資者仍有吸引力，因部分知名企業如騰訊（００７００）及友邦

（０１２９９）只能在港股投資，而部分股票較Ａ股亦有較大折讓，因此吸引北水流入。他補充

，以ＭＳＣＩ中國為指標，估值只是１３倍的水平，為歷史上較低的水平。若然股市回調５％至

１０％估值有充足吸引力。（ｌｙ）

