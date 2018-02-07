《午市前瞻》調整未止不宜入市，短期３０６００至３２５００上落

《經濟通通訊社７日專訊》美國股市周二（６日）尾市強勁反彈，三大指數終見回升，道指

收復部分失地，高收５６７點至２４９１２點。環球股市均見反彈下，港股今早亦跟隨外圍高開

７８２點報３１３７８，在各大藍籌全盤反彈下升幅一度拉高至８７７點，最高見３１４７２點

，惟臨近午收Ａ股倒跌，拖累港股升幅收窄至２８０點報３０８７６，再次失守三萬一水平。

港股半日最終以升３８６點收市，升幅１﹒２６％，報３０９８１點。半日主板成交

１１８０﹒５１億元。

上證綜指收半日收報３３４３，跌２７點或０﹒８１％；國指報１２８０１，升

０﹒９１％或１１４點。



＊騰訊、中海油成國指新貴，九倉藍籌出局＊



恆指公司昨日收市後公布各大指數成分股檢討結果，１０隻紅籌股及民企獲納入國指，包括

騰訊（００７００）、中海油（００８８３）等，騰訊一度高見４３２﹒８元，半日升

３﹒４１％，報４２４元，收復失守五十天線（４２３﹒３０元）；中海油亦升１﹒１９％，半

日收報１１﹒８８元。大熱落選的中國聯通（００７６２）半跌１﹒２５％，報１１﹒０２元。

閱文（００７７２）、易鑫（０２８５８）等１６隻股份獲納入恆生綜合大中型股指數，即

可納入港股通股份，閱文盤中曾升至８１元，半日收報７７﹒２０元，跌０﹒０７％％；易鑫漲

２﹒３６％，報６﹒０７元。

另外，九龍倉置業（０１９９７）將取代未分拆之九倉集團（００００４）的恆生指數成分

股地位，九倉集團將被剔出藍籌，３月５日生效。九倉集團股價今日逆市跌２﹒６８％報

２９﹒１０元，盤中低見２８﹒９５元，為半日表現最差藍籌。

雖然港股午收升幅收窄，但各大重磅股今日仍見反彈，港交所（００３８８）升２﹒８５％

報２７４﹒４元。匯控（００００５）漲１﹒３７％，報８１﹒２元。友邦（０１２９９）亦反

彈１﹒３９％報６１﹒８５元。中移動（００９４１）跌０﹒２６％，報７７﹒６５元。



＊瑞聲炒高逾５％冠藍籌，內銀普遍隨市升＊



瑞聲（０２０１８）獲中金重申「買入」評級，目標價維持１８０元，瑞聲今隨大市反彈，

盤中高見１４６元，半日升５﹒３１％，報１４４﹒６元，暫為表現最佳蘆籌。舜宇（０２３８

２）跟隨其後升３﹒４３％，報１０８﹒６元。

內銀股普遍隨市反彈，建行（００９３９）升１﹒３２％，報８﹒４３元；工行

（０１３９８）漲１﹒７４％報７﹒０２元；招行（０３９６８）盯跌０﹒４２％報３５﹒９０

元；中行（０３９８８）亦升１﹒３７％報４﹒４３元。

公用股逆市走軟，港鐵（０００６６）跌１﹒０６％報４２﹒０５元；中電（００００２）

軟０﹒３９％午收７７﹒３元；中華煤氣（００００３）跌０﹒２７％報１５﹒０２元；電能實

業（００００６）跌０﹒４５％午收６６元。



＊陳錦興：港所年內料再破頂，暫不宜買入＊



雖然港股今日隨環球股市反彈，但英皇證券研究部總監陳錦興對《經濟通通訊社》表示，現

階段論港股回穩仍過早，近日大幅波動反映市場現時需視乎基本因素發展，包括通脹及加息步伐

，需視乎主要經濟能否支持加息所帶來的影響，現時投資者入市情況仍較年初時審慎。但他指，

年初的升勢令市場熱炒短期的回報，因此這一輪的調整有利大市長遠回穩，料短期波幅維持於３

０６００點至３２５００點水平。

陳錦興續指，雖然農曆新年長假期將大型企業陸續公布業績，但去年經濟走強，業績表現良

好為意料之中，因此對市場帶來的正面影響或不如市場期望。他認為，現時仍以宏觀因素為重心

，現時全球經濟基本面仍強，相信有力消化息口及通脹上升等因素。

他不建議投資者現時吸納大藍籌，包括騰訊及港交所，主要由於港股升勢已持續大半年，現

時調整只有一星期左右的時間，相信各藍籌大仍有技術性調整空間，仍有機會出現沽壓。建議騰

訊待回落至約４００元水平才買入；而港交所今年有不少正面因素支持，料調整過後能重上

３２０元再破頂。

部分手機設備股今日雖然造好，但陳錦興認為此板塊今年的走勢仍不明朗，出貨量不多，雖

然半導體股在板塊中跑出，但相信其升幅只屬短期。（ｇｌ）

