《經濟通通訊社７日專訊》冠域商業及經濟研究中心主任關焯照出席論壇時表示，美國股市
經歷十年升浪，今年充滿危險性，美股估值相當昂貴，估計美股即將步入熊市，惟大選因素為股
市提供支撐。
反觀港股估值仍不高，關氏指，即使香港跟隨美國加息，年內最多或加一次。另外，香港資
金充資，即使面對加息，仍有力抵抗銀根收緊的影響。他看好今年內銀板塊表現，在港股下試
５０天線下，國企指數仍高於５０天線３％至４％，同時亦認為Ａ股今年表現有韌力。（ｅｌ）
07/02/2018 13:21
【全球反彈】關焯照：美股昂貴今年入熊市，港有力抗加息影響
《經濟通通訊社７日專訊》冠域商業及經濟研究中心主任關焯照出席論壇時表示，美國股市
經歷十年升浪，今年充滿危險性，美股估值相當昂貴，估計美股即將步入熊市，惟大選因素為股
市提供支撐。
反觀港股估值仍不高，關氏指，即使香港跟隨美國加息，年內最多或加一次。另外，香港資
金充資，即使面對加息，仍有力抵抗銀根收緊的影響。他看好今年內銀板塊表現，在港股下試
５０天線下，國企指數仍高於５０天線３％至４％，同時亦認為Ａ股今年表現有韌力。（ｅｌ）
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