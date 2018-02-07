  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/02/2018 19:37

《再戰明天》新西蘭公布官方指標利率，龍昇首日掛牌，宏利派業績

　　《經濟通通訊社７日專訊》明日，新西蘭公布官方指標利率，德國公布貿易數據。

＊歐洲央行首席經濟學家普雷特發表演講＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：１５ａｍ，芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯就
當前經濟形勢和貨幣政策發表演說。明早６：２０ａｍ，舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在一
個商界領袖午餐會上就經濟發表演說。
　　明晨１：００ａｍ，巴西央行召開貨幣政策委員會會議。
　　５：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告。
　　明早１０：００ａｍ，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁喬治在威奇托獨立商業協會就經濟前景發
表演說。
　　１０：００ａｍ，，中國商務部召開例行發布會。
　　９：３０ａｍ，日本央行審議委員鈴木人司在和歌山縣發表演說。
　　明日，歐洲央行首席經濟學家普雷特、德國央行總裁魏德曼、歐洲央行管理委員會委員維勒
魯瓦德加洛、達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗將在一場會議中發表演講。
　　明午４：３０ｐｍ，瑞典金融監管局（ＦＳＡ）局長Ｅｒｉｋ　Ｔｈｅｄｅｅｎ在斯德哥爾
摩的一個會議講話。
　　明午４：００ｐｍ，菲律賓央行召開貨幣政策會議。

＊新西蘭公布官方指標利率，德國公布貿易數據＊

　　在數據方面，明早４：００ａｍ，新西蘭公布官方指標利率，料維持於１﹒７５％不變。同
時，美國公布１２月消費信貸，料由２７９﹒５億美元降至２００億美元。
　　７：５０ａｍ，日本公布１２月國際收支經常帳餘額（經季節調整），料維持於１﹒７萬億
日圓）；國際收支經常帳餘額料由１﹒３萬億日圓降至１﹒１萬億日圓。日本公布一周外資投資
日本債券和股票，日本投資海外債券和股票的資金流向。
　　明午３：００ｐｍ，德國公布１２月經常帳收支，料經常帳盈餘由２５４億歐元增加至
１２８０億歐元；貿易收支方面，料１２月貿盈餘由２３７億歐元收窄至２１０億歐元；進口
（經季節調整）月率料由２﹒２％降至下滑０﹒７％；出口（經季節調整）月率料由４﹒１％降
至下滑１％。　　

＊龍昇首日掛牌，宏利派業績＊

　　在本港，明日，龍昇集團（０６８２９）首日掛牌。
　　明日公布業績的公司有：中芯國際（００９８１）、宏利金融（００９４５）、華虹半導體
（０１３４７）和新意網（０１６８６）。
　　明日開股東會的公司有：合和實業（０００５４）、中芯國際（００９８１）、深圳高速公
路（００５４８）。（ｈｏ）

返回新聞主頁

最新專題
More
板塊分析07/02/2018
內地紙貴 政策利好 紙業股待追落後
剖析天下07/02/2018
債市急跌 風險何在？
國際動態07/02/2018
比幣5連跌後反彈 惟歐央防風險
生財有道06/02/2018
【全球大跌】港股大跌逾1600點 是調整還是轉勢?
生財有道06/02/2018
【全球大跌】龐寶林：美股借加息升溫正常調整 候低吸通脹受惠股
生財有道06/02/2018
【全球大跌】彭偉新：港股將跌穿50天線 大戶沽貨北水支持有限
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
「害」人師表 16
政是有心 ． 余君雋
不就是打入建制反建制 夠膽推港獨無膽認港獨 25
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 1
What's On
【好生活方程式】7個實用貼士，快速掌握屋企收納神技 1
玄來更精彩 ． 黃美雲
【對女性不利?!】超級藍血月的啓示
論盡中港台 ． 岑逸飛
律政司司長的說漏嘴 12
第一桶金 ． 方元
建立倉底 長期回報比hit and run 好
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
市跌了 怎麼辦？
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
陶冬天下 ． 陶冬
薪增引爆利率恐懼 債跌觸發股市調整
美女中醫 ． 譚莉英
三字頭患高血壓，難道要食一世降壓藥？ 1
廣告背後 ． 袁靜
【七年之癢？】由熱戀到平淡，最後只可離婚收場？ 5
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【防乳癌擴散】奧米加3有效 但非款款功效一致 2
國金與投資 ． 曾廣標
環球股市調整的邏輯
抵玩自助遊
【$10,000玩7日】快閃水都威尼斯 米蘭大教堂朝聖 1
小薯茶水間 NEW
【戰無不勝】想在職場混得好，你讀過這3本書了嗎？ 2
台灣熱話 ． 姚超文
【台灣大學校長選舉】民進黨不服輸 招數百出「把對手搞臭搞爛」？ 4
足球俱樂部 ． 主教練
為爭前四 車仔槍手三角換馬 冬窗搶人 紅魔爭贏山神輸波
中環人 ． 溫天納
匯率戰下，股市會是贏家嗎？
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【心靈篇】幻想夢想成真的一刻，白日夢使你更接近目標！ 4
暢所欲妍 ． 屈穎妍
最佳投資，是買一個國家的未來 780
玩樂好去處
【灣仔新蒲點】全新3層日系雜貨店！集日本直送零食＋美容＋廚具＋Café於一身 1
立會透視鏡 ． 馬天娜
DQ姚周 政府迫不得已 106
我家私房菜 ． 韋太
【養血補身】薑汁紅棗糕 5
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018威威嘅生肖】兔仔行大運、馬仔時運高，蛇仔蛇女好風騷 1
鬆一鬆 ． 通通
【智商測試】4個「看起來簡單到爆」，但大家卻「完全解不出來的」超殺腦細胞謎題 2
小薯茶水間 NEW
【10大新興職業】出租大叔、電競家教、陪睡師……原來有呢啲工？ 6
What's On
【迎新年】十大新年禁忌你必須知！新年別注系列「紅」運當頭推介 2
足球俱樂部 ． 主教練
高價搶山齊士 摩連奴背後有何盤算
第一桶金 ． 方元
和女兒設計投資組合 期望5年50%回報 2
我要退休 ． 羅國森、曾智華
冇樓你咪望退休？！ 3
我做Marketing ． Michael & Derek
【做marketing甚艱難】印刷出錯？唯有捱夜黐貼紙…… 3
星座命理
【不會撒嬌的女人】盤點3種最獨立的女人！ 3
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【最新乳癌消息】每星期2片午餐肉 乳癌風險增21%！ 2
「男」言之隱 NEW
男士陰莖硬度分4級 三高人士易不舉 2
健康Video
【團年食得清淡啲】素盆菜試食 特色菇菌有肉感！ 4
抵玩自助遊
$3,800 快閃清邁4日 與大象共舞 嘆法式finedining
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 2
健康大晒 NEW
【救腦三小時】5步簡單測試「腦中風」！必須了解的緊急應對措施 2
產品簡介

【etnet New Year Bonus賞你】ELEMENTS圓方‧如意吉祥利是封套裝

【etnet Bonus賞你】 屯門市廣場 x Where’s Wally 獨家Wally新春利是套裝+A4文件夾

【etnet Bonus賞你】華懋集團九大商場「黃金牡丹‧利是封x揮春禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊