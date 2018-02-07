《再戰明天》新西蘭公布官方指標利率，龍昇首日掛牌，宏利派業績

《經濟通通訊社７日專訊》明日，新西蘭公布官方指標利率，德國公布貿易數據。



＊歐洲央行首席經濟學家普雷特發表演講＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：１５ａｍ，芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯就

當前經濟形勢和貨幣政策發表演說。明早６：２０ａｍ，舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在一

個商界領袖午餐會上就經濟發表演說。

明晨１：００ａｍ，巴西央行召開貨幣政策委員會會議。

５：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告。

明早１０：００ａｍ，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁喬治在威奇托獨立商業協會就經濟前景發

表演說。

１０：００ａｍ，，中國商務部召開例行發布會。

９：３０ａｍ，日本央行審議委員鈴木人司在和歌山縣發表演說。

明日，歐洲央行首席經濟學家普雷特、德國央行總裁魏德曼、歐洲央行管理委員會委員維勒

魯瓦德加洛、達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗將在一場會議中發表演講。

明午４：３０ｐｍ，瑞典金融監管局（ＦＳＡ）局長Ｅｒｉｋ Ｔｈｅｄｅｅｎ在斯德哥爾

摩的一個會議講話。

明午４：００ｐｍ，菲律賓央行召開貨幣政策會議。



＊新西蘭公布官方指標利率，德國公布貿易數據＊



在數據方面，明早４：００ａｍ，新西蘭公布官方指標利率，料維持於１﹒７５％不變。同

時，美國公布１２月消費信貸，料由２７９﹒５億美元降至２００億美元。

７：５０ａｍ，日本公布１２月國際收支經常帳餘額（經季節調整），料維持於１﹒７萬億

日圓）；國際收支經常帳餘額料由１﹒３萬億日圓降至１﹒１萬億日圓。日本公布一周外資投資

日本債券和股票，日本投資海外債券和股票的資金流向。

明午３：００ｐｍ，德國公布１２月經常帳收支，料經常帳盈餘由２５４億歐元增加至

１２８０億歐元；貿易收支方面，料１２月貿盈餘由２３７億歐元收窄至２１０億歐元；進口

（經季節調整）月率料由２﹒２％降至下滑０﹒７％；出口（經季節調整）月率料由４﹒１％降

至下滑１％。



＊龍昇首日掛牌，宏利派業績＊



在本港，明日，龍昇集團（０６８２９）首日掛牌。

明日公布業績的公司有：中芯國際（００９８１）、宏利金融（００９４５）、華虹半導體

（０１３４７）和新意網（０１６８６）。

明日開股東會的公司有：合和實業（０００５４）、中芯國際（００９８１）、深圳高速公

路（００５４８）。（ｈｏ）

