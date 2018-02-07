《經濟通通訊社７日專訊》電訊盈科（００００８）公布截至２０１７年１２月３１日止年
度業績，股東應佔溢利增加９﹒５％至２２﹒４６億元，每股基本盈利２９﹒１５仙，末期股息
每股普通股２１﹒１８仙。
期內，收益按年跌３﹒４８％至３７０﹒５億元，除所得稅前溢利５７﹒３４億元。
（ｊｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
07/02/2018 17:11
電盈（００８）去年多賺９﹒５％至２２﹒５億，派息２１﹒１８仙
《經濟通通訊社７日專訊》電訊盈科（００００８）公布截至２０１７年１２月３１日止年
度業績，股東應佔溢利增加９﹒５％至２２﹒４６億元，每股基本盈利２９﹒１５仙，末期股息
每股普通股２１﹒１８仙。
期內，收益按年跌３﹒４８％至３７０﹒５億元，除所得稅前溢利５７﹒３４億元。
（ｊｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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