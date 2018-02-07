電盈（００８）去年多賺９﹒５％至２２﹒５億，派息２１﹒１８仙

《經濟通通訊社７日專訊》電訊盈科（００００８）公布截至２０１７年１２月３１日止年

度業績，股東應佔溢利增加９﹒５％至２２﹒４６億元，每股基本盈利２９﹒１５仙，末期股息

每股普通股２１﹒１８仙。

期內，收益按年跌３﹒４８％至３７０﹒５億元，除所得稅前溢利５７﹒３４億元。

（ｊｎ）



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