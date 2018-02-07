小學及幼稚園明日起提早放年假，因應流感肆虐

《經濟通通訊社７日專訊》衛生防護中心總監黃加慶表示，因應流感疫情，政府決定幼稚園

、幼兒中心及小學，提前放農曆新年假。

黃加慶表示，過去兩三星期，學校及院舍的流感個案有上升趨勢，較過去主要流感季節為高

，截至上周六共有３３３宗個案，當中４３％出現在幼稚園或幼兒中心，４１％在小學。

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