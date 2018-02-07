《小傳日記》魚缸Ｃｈｏｋ到暈，好淡友通殺！

《小傳日記》各地魚缸進入「Ｃｈｏｋ」到暈時期，缸友真係要有心理準備。身受重傷嘅花

旗國魚缸，噚晚（６日）開市時仲未企穩，繼續低開２巴仙，好彩收市前又嚟個大反擊，埋單報

喜收升５６７點報２４９１２，高達波幅超過１１００點，Ｃｈｏｋ上Ｃｈｏｋ落，殺完淡友殺

好友。

香江魚缸今日（７日）都係Ｃｈｏｋ，可惜命運同花旗市完全相反。一朝早高開７８２點後

，藍戰們都不知幾精神，齊齊將恆指推高８７７點報３１４７２，缸友當然畀個讚；點知，祖國

有壞消息傳出，殺大家一個措手不及。原來有分析預料，阿爺將會收緊房貸，當堂嚇到中港兩地

磚頭佬無鞋挽屐走，Ａ場向下走直逼３３００關口收挫近２巴仙，搞到香江調頭飛墜最多

３０３點至３０２９２，噚日最低位（３０５７７點）都穿埋，全日高達波幅達到１１８０點！

缸友們爭相掟貨逃命，全日魚缸成交又去到逾２１８３億銀。恆指收市亦要唔見２７２點報

３０３２３，收低５０天線（約３０５９９），連跌五日蒸發咗約２５６４點，慘；國指跑輸大

市，碌低２５３點報１２４３３。



＊磚頭政策多內房遇險阻，新城跌幅大表現遜恆大＊



有分析指，神州磚頭信貸將更加收緊，令到神州磚頭變得波動，全部受重創。藍戰士碧桂園

（０２００７）唔見４巴仙，報１３﹒９２銀，今日一度跌穿百天線（１３﹒９２６銀）好彩最

後都守得到。早前公布１月銷售額增７３巴仙嘅恆大（０３３３３），股價就企穩，只跌１亳子

報２２﹒４５銀。

另一隻藍戰士中海外（００６８８）唔見近５巴仙，報２７﹒０５銀，潤地（０１１０９）

就更加傷，被質低逾７巴仙收２７﹒８銀，係最差藍戰士。至於早前私有化失敗嘅新城

（０１０３０）就唔見近９巴仙，報５﹒８７銀，盤中低見５﹒７銀，差Ｄ掂到條五十天線

（５﹒６８４銀）。大和唱好嘅富力（０２７７７）亦都失陷，腳軟逾４巴仙，報２０﹒１銀。



＊指數大執位閱文也入圍，渣打踢出局維達一鑊熟＊



閱文（００７７２）夥拍ＱＱ影業拍電視劇，公司出資３２０２萬人幣，即大約３９７０萬

港銀。同一時間，由於恆指公司噚日收市後，公布各大指數成分股檢討結果，閱文被納入恆生綜

合大中型股指數成分股，換句話講可以納入港股通股份，消息令公司可以喺跌市之中企穩，股價

最終唔見近２巴仙，報７６﹒０５銀。同樣被納入成分股之列嘅易鑫（０２８５８），就逆市彈

上近１巴仙，報５﹒９６銀。

渣打（０２８８８）同維達國際（０３３３１）等十隻股份被剔除恆生綜合大中型股指數成

份股之列，兩者變化唔大，分別報８５﹒３銀、１５﹒２８銀。十隻股份當中只有利標品牌

（００７８７）、神州控股（００８６１）、允升國際（０１３１５）同維珍妮（０２１９９）

將轉場去恆生小型股指數成分股，其餘嘅無得留低。四隻今日表現平靜，除咗神州控股同允升有

約１巴仙進帳之外，其他嘅跌幅介乎１巴仙至２巴仙。



＊第三差藍籌九倉被剔走，國貨有變動ＱＱ被選中＊



恆指公司噚日收市後公布最新季檢結果，九倉（００００４）準備要脫下佢嘅藍戰士戰衣喇

，由九置（０１９９７）代替，恆指之後就會變返５０隻。前者今日就慘喇，最多曾經腳軟過近

６巴仙，低見２８﹒４５銀，埋單都要跣低近５巴仙報２８﹒４５，係藍戰士行列排尾三。至於

九置就微微碌低近１巴仙，報５０﹒９銀。

同時，有１０隻魚毛被選中納入國企指數，包括ＱＱ（００７００）同埋祖國移動

（００９４１）。ＱＱ今朝最多彈高過近６巴仙，雖然之後跟隨魚缸縮返唔少，不過最終都企穩

喺藍戰士前列位置，埋單仍跳起逾１巴仙，報４１４﹒８銀。祖國移動就腳軟近１巴仙，報

７７﹒１５銀。

其他國貨佬名單都有變動嫁，被納入嘅中信股份（００２６７）雖然一開波彈起過，但最終

都要碌低近１巴仙報１１﹒２銀；被剔出嘅中國鐵建（０１１８６），就瞓低近３巴仙報

８﹒６９銀。



＊平治惹風波北汽好坎坷，新場快開幕美高梅受捧＊



砵砵車今朝當然都有跟住魚缸彈起，不過中午後就縮晒水，當中有隻跌得特別勁嘅砵砵車，

就係北汽（０１９５８）。原來依條魚毛嘅主要股東戴姆勒，旗下平治嘅廣告喺神州惹爭議，全

因為引用咗達賴喇嘛嘅說話。雖然已經急急腳刪相兼道歉，不過北汽都曾大跌逾９巴仙低見

９﹒８１銀，收市就跌少咗，但都碌低近６巴仙，報１０﹒２銀。

美高梅（０２２８２）新項目「美獅美高梅」下周二（１３日）就會開幕喇，受消息刺激，

股價衝前逾２巴仙，報２２﹒７銀。

有好消息帶動嘅仲有都市麗人（０２２９８），將會夥京東成立合作基金，用於行業併購同

埋資減整合，最多曾飛起逾１７巴仙，最終都衝前逾９巴仙，報３﹒５銀。

石藥（０１０９３）有匯證升「他屐」至２０﹒２銀，最叻彈起過逾７巴仙，但最後跟市縮

晒水，收市倒跌逾１巴仙，報１５﹒７銀。請請！（ｚｚ）



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