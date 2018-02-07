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即市新聞

07/02/2018 16:12

【全球反彈】港股曾升近九百點，收挫２７２點報３０３２３五連跌

　　《經濟通通訊社７日專訊》道指兩日累挫逾１８００點後，昨日（６日）展開報復式反彈，
收升５６７點，報２４９１２點。標指收漲４６點，報２６９５點；納指收升１４８點，報
７１１５點。港股昨日急挫１６４９點，今早跟隨外圍高開７８２點報３１３７８，在各大藍籌
全盤反彈下升幅一度拉高至８７７點，最高見３１４７２點。不過，隨著人行在工作會議上指出
，要加強金融業監管，令內銀板塊表現受壓，加上人行連續第十日暫停逆回購，滬指午後倒跌，
一度逼近三千三關口，並拖累港股表現，港股午後最多跌３０３點低見３０２９２，最終全日跌
２７２點，報３０３２３，失守５０天線（３０５９９），連跌五日累挫２５６４點或７﹒８％
。全日總成交２１８３﹒４億元，較昨日減少１５﹒４％。
　　滬指收報３３０９，跌６１點或１﹒８％，較１月２日開市的３３１４點還要低，蒸發今年
以來所有累積升幅。國指報１２４３３，跌２５３點或２％。

＊潤地中海外跑輸藍籌，人行加強監管內銀急挫＊

　　隨著人行表示要加強金融業監管，市場憂慮將進一步收緊房貸，內房股沽壓加劇，潤地
（０１１０９）急挫７﹒３％，報２７﹒８元，為表現最差藍籌。中海外（００６８８）緊隨其
後，跌４﹒９％，報２７﹒０５元。碧桂園（０２００７）走低４％，報１３﹒９２元。旭輝
（００８８４）挫７﹒３３％，報５﹒８２元。新城發展（０１０３０）跌９％，報５﹒８７元
。萬科（０２２０２）跌４﹒１％，報３４﹒８元。
　　內銀股全線下跌，招行（０３９６８）挫５﹒２７％，報３４﹒１５元。中信銀行
（００９９８）跌５﹒３％，報５﹒９１元。建行（００９３９）跌２﹒６％，報８﹒１元。工
行（０１３９８）走低１﹒７４％，報６﹒７８元。中行（０３９８８）軟１﹒６％，報４﹒３
元。
　　內險股方面，平保（０２３１８）跌１﹒４８％，報８３﹒１元。太保（０２６０１）挫
２﹒４％，報３８﹒２５元。太平（００９６６）急跌３﹒７５％，報２９﹒５元。新華保險
（０１３３６）走低３﹒２％，報４６﹒４５元。國壽（０２６２８）軟１﹒４％，報
２４﹒３５元。

＊騰訊逆市反彈逾１％，恆安旺旺表現最佳藍籌＊

　　Ａ股跌勢未止，中資券商股全線下滑，華泰六八八六（０６８８６）挫２﹒６％，報
１５﹒７元。銀河證券（０６８８１）跌２﹒３％，報５﹒５７元。招商證券（０６０９９）跌
２﹒４５％，報１１﹒９６元。中信證券（０６０３０）跌１﹒４％，報１８﹒３２元。
　　重磅股個別發展，騰訊（００７００）逆市升１﹒２％，報４１４﹒８元。港交所
（００３８８）窄幅升０﹒３８％，報２６７﹒８元。匯控（００００５）以全日最低位收市，
報８０元，軟０﹒１３％。中移動（００９４１）跌０﹒９％，報７７﹒１５元。友邦
（０１２９９）軟０﹒３３％，報６０﹒８元。
　　人民幣今早創新高，曾一度帶動航空股造好，惟滬深股市午後反覆震盪向下，三大中資航企
均由升轉跌，東航（００６７０）挫５﹒１％報６﹒１７元，盤中高見７元。國航
（００７５３）挫３﹒５％收１０﹒８８元，一度升１１﹒９６元。南航（０１０５５）走低
４﹒４％，報９﹒３６元，盤中高見１０﹒４８元。
　　美高梅（０２２８２）旗下路氹項目「美獅美高梅」將於下周二（１２日）開幕，全日升
２﹒５％，報２２﹒７元。新濠（００２００）漲１﹒４％，報２２﹒１元。銀娛
（０００２７）窄幅升０﹒１５％，報６５元。
　　內需股跑贏一眾藍籌，恆安（０１０４４）漲１﹒７６％，報７５﹒２元，為表現最好藍籌
。旺旺（００１５１）升１﹒７％，報６﹒４６元。蒙牛（０２３１９）軟０﹒６３％，報
２３﹒７元。（ｔｔ）

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