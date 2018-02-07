【答問大會】林鄭：對誠信要求極高，開放態度看改善品格審查制度

《經濟通通訊社７日專訊》行政長官林鄭月娥今日到立法會，接受議員質詢。議員鄭松泰指

，有兩名常秘級公務員利用轉名手法，成功以首置慳稅逾５００萬元；問當局的利益申報及品格

審查制度是否有漏洞。

林鄭月娥表示，她本人及政府對公職人員的誠信有極高要求，亦有極穩妥的制度保障，對於

是否有需要更新或改善制度，她持開放態度。

她又提醒鄭松泰，若明示或暗示兩名公務員在物業交易上違法，要謹慎言行，如有懷疑可以

向公務員事務局長查詢。（ｆｗ）（ｚｚ）

