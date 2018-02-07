《經濟通通訊社７日專訊》有周刊指行政長官林鄭月娥協助小米在港，以新的上市條例上市
，疑為兒子晉升舖路。林鄭月娥主動回應有關報道，指社會自有公論、清者自清；表示不打算浪
費時間控告周刊誹謗。她又批評，有議員及傳媒有時利用似是而非的資料，穿鑿附會抹黑公務員
，做法非常有問題。（ｆｗ）（ｚｚ）
07/02/2018 12:12
【答問大會】被指助小米上市疑為兒子舖路，林鄭月娥：清者自清
《經濟通通訊社７日專訊》有周刊指行政長官林鄭月娥協助小米在港，以新的上市條例上市
，疑為兒子晉升舖路。林鄭月娥主動回應有關報道，指社會自有公論、清者自清；表示不打算浪
費時間控告周刊誹謗。她又批評，有議員及傳媒有時利用似是而非的資料，穿鑿附會抹黑公務員
，做法非常有問題。（ｆｗ）（ｚｚ）
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