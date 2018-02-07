《經濟通通訊社７日專訊》行政長官林鄭月娥今日到立法會，接受議員質詢。立法會議員朱
凱廸指出，有人於大嶼山南的海岸保護區非法傾倒廢料，問政府何時修例以檢控有關人士，以及
她會否譴責非法傾倒廢料之徒。
林鄭月娥承認有關法例有漏洞，存在灰色地帶，當局在監察及執法方面亦有改善空間。她指
，如果有關部門需要增聘人手，會與財政司司長商討增撥資源，又認為同時有需要加強公眾教育
。
但她亦坦言，因法例有漏洞，即有關人士未必違法，難以輕言譴責。（ｃｗ）（ｚｚ）
07/02/2018 12:14
【答問大會】林鄭承認政府就監察非法傾倒廢料及執法有漏洞
《經濟通通訊社７日專訊》行政長官林鄭月娥今日到立法會，接受議員質詢。立法會議員朱
凱廸指出，有人於大嶼山南的海岸保護區非法傾倒廢料，問政府何時修例以檢控有關人士，以及
她會否譴責非法傾倒廢料之徒。
林鄭月娥承認有關法例有漏洞，存在灰色地帶，當局在監察及執法方面亦有改善空間。她指
，如果有關部門需要增聘人手，會與財政司司長商討增撥資源，又認為同時有需要加強公眾教育
。
但她亦坦言，因法例有漏洞，即有關人士未必違法，難以輕言譴責。（ｃｗ）（ｚｚ）
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