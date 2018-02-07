《經濟通通訊社７日專訊》行政長官林鄭月娥今日到立法會，接受議員質詢。勞工界議員潘
兆平及工聯會麥美娟分別就工人過勞死和產假問題提問。林鄭月娥表示，在爭取勞工權益的同時
，希望勞資雙方可達最大的共識。
林鄭月娥指，上屆政府曾研究標準工時立法，但議題相當複雜，政府暫未有方向，現時會竭
盡所能改善建造業工人安全和健康。至於產假問題，林鄭月娥表示當局正進行全面檢討，有關範
圍包括薪金和日數。（ｃｗ）（ｚｚ）
07/02/2018 12:15
【答問大會】林鄭：爭取勞工權益時希望勞資雙方可達最大的共識
《經濟通通訊社７日專訊》行政長官林鄭月娥今日到立法會，接受議員質詢。勞工界議員潘
兆平及工聯會麥美娟分別就工人過勞死和產假問題提問。林鄭月娥表示，在爭取勞工權益的同時
，希望勞資雙方可達最大的共識。
林鄭月娥指，上屆政府曾研究標準工時立法，但議題相當複雜，政府暫未有方向，現時會竭
盡所能改善建造業工人安全和健康。至於產假問題，林鄭月娥表示當局正進行全面檢討，有關範
圍包括薪金和日數。（ｃｗ）（ｚｚ）
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