【答問大會】林鄭：爭取勞工權益時希望勞資雙方可達最大的共識

《經濟通通訊社７日專訊》行政長官林鄭月娥今日到立法會，接受議員質詢。勞工界議員潘

兆平及工聯會麥美娟分別就工人過勞死和產假問題提問。林鄭月娥表示，在爭取勞工權益的同時

，希望勞資雙方可達最大的共識。

林鄭月娥指，上屆政府曾研究標準工時立法，但議題相當複雜，政府暫未有方向，現時會竭

盡所能改善建造業工人安全和健康。至於產假問題，林鄭月娥表示當局正進行全面檢討，有關範

圍包括薪金和日數。（ｃｗ）（ｚｚ）

