【本港樓市】盧偉國對政府就粉嶺高爾夫球場建屋作公眾諮詢感費解

《經濟通通訊社７日專訊》土地供應專責小組昨日（６日）公布，將於下月底就粉嶺高爾夫

球場建屋方案進行公眾諮詢。經民聯立法會議員盧偉國表示感到非常費解，指經民聯和工商業界

均認為高爾夫球場有其價值。

盧偉國指，粉嶺高爾夫球場有超過一百年的歷史，對推動高爾夫球運動起積極作用，市民期

望土地供應專責小組是提供可行建議，而不是就一幅並非閒置的土地做建屋建議。他又指，有關

方案給予社會的感覺是球場只可用作建屋，認為小組需要在發展和保育間取得平衡。（ｃｗ）

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