【香港政情】石禮謙對陳帆缺席帳委會感遺憾；陳帆：全面跟進建議

《經濟通通訊社７日專訊》立法會政府帳目委員會發表報告，批評海事處的船隻採購工作未

有以效益方式，適時為政府部門採購船隻。帳目委員會主席石禮謙批評海事處的船隻採購期過長

，以及拖欠維修工程款項等，而運輸及房屋局局長陳帆卻未有出席會議感遣憾，望他可以謙虛接

受報告。

運輸及房屋局局長陳帆其後表示，因公事不能出席會議，已就此向委員會主席石禮謙表示歉意

。他感謝帳目委員會的評估和意見，表示運房局全面採納審計署的建議和全面跟進。（ｃｗ）（

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