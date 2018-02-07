《神州經脈》滬指反彈失敗逼三千三，人幣即期收復「８１１」失地

《經濟通通訊社７日專訊》人民幣中間價創２０１５年「８．１１」匯改以來新高，Ａ股早

盤強勢反彈後倒跌。滬綜指收市跌１﹒８２％，報３３０９﹒２６點，創逾一個月低；深成指收

市跌１﹒２６％，報１０２４６﹒９７點，見逾半年低；上日（６日）跌得最傷的創業板收市升

１﹒１４％，報１６１６﹒４點，但仍創逾三年低。兩市全日成交減少近６％，至５２６６億元

（人民幣．下同）。



＊中間價偏弱幅度逾５個月最大＊



人民幣兌一美元中間價今報６﹒２８８２，較上個交易日升１９０點子，錄２０１５年

「８．１１」匯改以來新高。在岸即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１０點，一度高見６﹒２５１９

，收盤升１８７點子報６﹒２５９６，刷新２０１５年８月１０日以來收盤新高。

交易員指，當前市場已經進入主動升值走勢，且升值預期日漸累積，後續仍需看監管的容忍

度。若無大行適度出手，短期人民幣料延續易升難貶走勢。

對比人民幣中間價官方報價和市場調查均值，除上周三（１月３１日）單日中間價完全符合

市場預期，過去１０個交易日中有９天弱於市場模型預測均值。而今天中間價比市場預期偏弱的

幅度，已經達去年９月８日以來最大水平。

分析認為，從穩定籃子的角度來看，近期當局有可能重啟逆周期因子，顯示央行已不如之前

淡定。



＊Ａｐｐｌｅ零售店可用支付寶＊



支付寶公布，從今日起，用戶可於內地的４１家Ａｐｐｌｅ Ｓｔｏｒｅ零售店用支付寶付

款。

至此，Ａｐｐｌｅ中國官方網站和Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和線下零售店，均支持支付寶和花唄

。



＊３個月國庫定存利率跌２０點＊



人行今日連續第十日暫停逆回購操作，單日淨回籠１０００億元。人行、財政部今日以利率

招標方式，開展１２００億元中央國庫現金管理商業銀行定期存款操作（二期），為期３個月，

中標利率為４﹒５％，較上次（１月１５日）同期限品種利率走低２０個基點。

據外電引述華中一銀行交易員表示，人行提前續作到期的國庫現金定存，是未雨綢繆為跨節

流動性提供保障，中標結果略有偏低，顯示資金確實比較寬鬆，同時ＣＲＡ（臨時準備金動用安

排）也已啟動，大部分機構跨節預期和心態都還算平穩。



＊對Ａ股公司訊息造假一查到底＊



據《新華社》引述中證監報道，對於上市公司披露訊息造假等違法違規行為，監管部門將一

查到底。

截至上周五（２日），Ａ股已有１０２隻個股大幅下調業績預期，其中有２０間公由預盈變

預虧，有６１間發盈警，而ＳＴ保千里（滬：６０００７４）更指，虧損數額「暫時無法確定」

。

中證監相關負責人表示，加強對上市公司的一線監管，上市公司必須按照相關法律法規，真

實準確完整地披露相關訊息。對於上市公司披露訊息作假等違法違規行為，監管部門將一查到底

，切實保護投資者的合法權益



＊滴滴出行與１２家汽車商結盟＊



滴滴出行今日宣布與北汽新能源、比亞迪及長安汽車等１２家汽車廠商達成戰略合作，共同

建設新能源共享汽車服務體系。

滴滴的共享汽車平台將對合作夥伴和商戶主要提供平台和運營兩方面賦能。汽車廠商投資的

第三方分時租賃平台可以接入滴滴共享汽車平台，廠商可以提供共享汽車車源，還可以為平台和

合作夥伴提供金融和保險等服務。（ｊｙ）

